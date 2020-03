5 redenen om juist nu je eigen brood te bakken

Het is natuurlijk hartstikke makkelijk om een lekker broodje uit de supermarkt te halen. Maar waar zijn de tijden dat de broodbakmachine ’s ochtends aanstond? Bij deze nog eens 5 goede redenen om tóch weer de keuken in te duiken voor een zelfgebakken brood.

Onder het mom ‘activiteiten die je kunt doen nu je toch binnen zit’.

1. Het is goedkoper

Het zal je misschien verbazen, maar zelf brood bakken, is een stuk goedkoper dan je brood bij de supermarkt kopen. Zo ben je voor een heel kant-en-klaar brood al snel €2 to €3 kwijt. Als je zelf je brood bakt, kom je per brood uit op z’n €1 tot €1,5o per brood. Dat zou voor een heel gezin tot wel tientallen euro’s per jaar besparen. Top!

2. Het is gezonder

Als je brood in de supermarkt koopt, zijn daar vaak allerlei stoffen aan toegevoegd die niet in een zelfgebakken brood zitten. Het fabrieksbrood bevat vaak extra mout voor de bruine kleur. Daarbij zitten er middelen in die het brood langer houdbaar moeten maken. Ook wordt er vetstof aan het brood toegevoegd om het lekker zacht en mals te maken. Uiteindelijk heb je dan zeker een lekker broodje, maar wel 1 vol kunstmatige stoffen. En dat heb je níet als je zelf aan de slag gaat.

3. De geur

Hier hoeven we vast niet veel over te zeggen want: halló, wat ruikt dat lekker. Iedereen wil toch zijn woonkamer ’s ochtends inlopen en worden verwelkomd door de geur van versgebakken bolletjes? Extra leuk is om je brooddeeg de avond voor het bakken je brood alvast in een broodbakmachine te doen, als je die hebt. Hier kun je een timer op zetten. Zo wordt je wakker van de geur van je verse broodjes en kun je direct aan tafel.

4. Je hebt alle tijd

Eerlijk is eerlijk: deze quarantaineperiode is het uitgelezen moment om in de keuken aan de slag te gaan. Je mag immers je huis niet uit. Pak dat moment dan ook en ontpop jezelf tot keukenprinses. Brood bakken is namelijk ook ontzettend mindful en kan heerlijk zijn om te ontstressen. En verder heb je toch vrij weinig te doen nu al je borrels, feestjes, afspraken met vrienden of familie en reistijd naar werk van je planning is geschrapt.

5. Vers van de pers

Eigenlijk is zo’n kakelvers broodje ook veel lekkerder dan een brood van de supermarkt. Een bakkerij aan huis, wie wil dat nou niet? Zo heb je je brood lekker knapperig, zacht en nog een beetje warm vanbinnen. Dat is pas echt smullen.

Nog een beetje brood over? Deze restjes kun je nog heel goed gebruiken voor 3 heel verrassende dingen.

Bron: Culy. Beeld: iStock.