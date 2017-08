5x snackmomenten die we allemaal herkennen

Op de bank met vriendinnen, rond het vier uur momentje op werk of als je onderweg bent met de auto of trein? Er zijn van die momenten waarop je een tussendoortje niet kan weerstaan!

Libelle samen met Sunbreaks

Lekkere trek

Veel mensen krijgen einde van de dag lekkere trek. Doordat de bloedsuikerspiegel dan laag is, krijgen we rond die tijd zin in om te snoepen. Kies dan eens voor een hartig tussendoortje, zoals Sunbreaks®. Dit krokante chipje wordt door 88% van de vrouwen aanbevolen*.

De top 5 snackmomenten

’s Avonds op de bank

Op een feestje of verjaardag

Het 4 uur-moment op werk

Onderweg in de auto of trein

Samen met vriendinnen

Foutje van moeder natuur?

Elke dag, stipt om 4 uur, begint het: een plotselinge hunkering naar een tussendoortje. Of heb je altijd ’s avonds zin in iets lekkers? Volgens onderzoekers van de Oregon Health & Science University en Harvard (hun onderzoek vind je in het blad Obesitiy) zit het van nature in ons biologische ritme om voor het slapen gaan meer te willen eten. We kunnen er dus niks aan doen!

95% van de vrouwen vinden het belangrijk dat er 58% volkoren granen in zitten

Een krokant tussendoortje

Sunbreaks is ideaal om de kleine honger te stillen. 95% van de vrouwen vindt het belangrijk dat er 58% volkorengranen in zitten. Verkrijgbaar in het chipsschap, in de smaken Sweet Chilli, Sour Cream & Black Pepper en Sea Salt. Bevat 33% minder vet dan normale aardappelchips. Probeer Sunbreaks nu voor € 0,50** met SCOUPY. Download de gratis Scoupy-app of ga naar scoupy.nl/sunbreaks.

*hettestpanel.nl, onderzoek onder 656 vrouwen, juni 2017.

**Op=op. Max. 1 deelname p.p. Zie scoupy.nl voor alle voorwaarden.