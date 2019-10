Gezellig eropuit: 5 tips voor een herfstig dagje weg

Het komt deze weken met bakken uit de hemel. Maar binnen blijven zitten? Natuurlijk niet! Laat je inspireren door onderstaande tips van Startpagina.nl en trek samen met je vriendin(nen) de agenda.

1. To-ta-le ontspanning

Word heerlijk zen met een dagje wellness. Is er een betere manier om te ontsnappen aan het slechte weer en de dagelijkse sleur? Startpagina.nl helpt je een handje. Daar vind je de beste spa’s en wellnesscentra op een rijtje, waardoor zelfs het boeken van een dagje wellness al ontspannend werkt.

2. Haarlem vanaf het water

Veel Nederlandse steden zijn hartstikke leuk om te verkennen vanaf het water. Zoals Haarlem. Rijke historie, interessante verhalen en je kunt er in alle rust genieten van het uitzicht. Plak er een bezoekje aan het Teylers Museum of de hofjes van de stad aan vast en je hebt het perfecte dagje weg te pakken. Voor een leuke stedentrip hoef je helemaal niet naar het buitenland.

3. Zeehonden spotten op Robbeneiland

Tussen Ameland en Terschelling ligt een zandeiland vol zonnende zeehonden. Omdat ‘Robbeneiland’ zelden onder water komt te staan, is het de ideale rustplaats voor zeehonden en watervogels na een middagje vissen. Met de zogeheten Robbentochten breng je een bezoekje aan dit eiland waarbij je alle tijd hebt om de imposante dieren te aanschouwen én te fotograferen.

4. Theater als excuus

Een bezoekje aan het theater is altijd een goed idee. Maar waarom zou je steevast voor het dichtstbijzijnde podium kiezen als je er ook een dagje weg van kunt maken? Vrijwel alle steden hebben een theater waar podiumkunsten van het hoogste niveau te vinden zijn. Dus kies een leuke stad uit en bekijk welke stukken er dit najaar uitgevoerd worden. Reis vroeg af naar je bestemming, ontdek de stad en gun je benen ‘s avonds rust in een theaterstoel. In de uitagenda’s van alle provincies vind je altijd een voorstelling die bij je past.

5. Stap op de fiets

Ook al is de temperatuur te laag voor een bezoekje aan het strand, buitenweer is het altijd! De Veluwe, De Biesbosch en De Peel zijn aantrekkelijke, voor de hand liggende keuzes. Maar denk ook eens aan een rondje langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie of het Groningse Middag-Humsterland. Fietsplezier gegarandeerd!

Bron: Startpagina.nl. Beeld: iStock