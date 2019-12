5 tips voor het inrichten van een vierkante woonkamer

Heeft jouw nieuwe huis een vierkante woonkamer? Let dan eens op deze 5 punten bij het inrichten ervan. Zo benut je de ruimte optimaal.

1. Geef elke hoek een functie

Eigenlijk zijn die hoeken juist hartstikke handig. Stel je voor dat het een grote ronde ruimte was, waar zou je dan moeten beginnen? Nu kun je makkelijk hoek voor hoek te werk gaan. Koppel aan elke hoek een functie. Bijvoorbeeld een zithoek en een eethoek. Zo wordt het inrichten van je woonkamer een stuk makkelijker.

2. Ga voor eyecatchers

Ga bij de aanschaf van je meubels voor 1 of meerdere eyecatchers. Een grote vierkante ruimte kan er namelijk snel voor zorgen dat je niet goed weet waar je moet kijken. Eyecatchers kunnen daarom juist voor rust in je interieur zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een bankstel in een opvallende kleur, een grote lamp of een toffe kamerplant.

3. Hang je verlichting slim op

Mensen zijn snel geneigd om de grootste bron van verlichting in het midden van de kamer te hangen. Bij een vierkante ruimte is dat niet handig. Zo veroorzaak je namelijk donkere hoekjes. Bekijk per hoek hoeveel licht er nodig is en houd daarbij rekening met de functie van de hoek. Bij je favoriete fauteuil waar je altijd op zit te lezen heb je bijvoorbeeld extra veel licht nodig en zou een mooie staande leeslamp ideaal zijn.

4. Ga voor ronde vormen

Als je een vierkante ruimte inricht moet je er goed op letten dat je niet alleen maar voor vierkante meubels gaat. Je brengt meer balans in je meubilair door af te wisselen met ronde vormen. Anders wordt het geheel zo’n blokkendoos. Een grote ronde eettafel kan een heel gaaf effect geven in een hoekige ruimte.

5. Gebruik room dividers

Vind je het nou echt lastig werken, zo’n vierkante ruimte? Dan kun je altijd gebruikmaken van room dividers. Zo creëer je makkelijk kleine hoekjes in je huiskamer. Je hoeft natuurlijk niet voor een divider te gaan. Je kunt ook een grote kast overdwars tegen het midden van een muur zetten om de ruimte te breken.

