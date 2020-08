Nederland kampt met watertekort: 5 eenvoudige tips om water te besparen

Nederland kampt momenteel met watertekort. Daarom is het belangrijk dat we allemaal iets zuiniger om gaan met ons water. Met deze vijf tips kun je het watertekort op een eenvoudige manier tegengaan.

En ook mooi meegenomen: dat scheelt jou weer in de portemonnee!

In de tuin kun je beginnen met het plaatsen van een regenton. Zo vang je bij iedere regenbui wat water op. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om de plantjes water mee te geven. Heb je een zwembadje in de tuin? Gooi ook dit water niet zomaar weg, maar geef er de plantjes water mee, mits er geen chloor in het water zit. Geef je plantjes altijd water nadat de zon onder is. Zo heeft het water meer kans om de grond in te trekken, zonder dat het door de zon verdampt. En gebruik altijd een gieter om je plantjes water te geven, in plaats van een tuinslang. Zo besproei je de plantjes veel gerichter.

Gooi water niet zomaar weg

Naast dat je het water uit je zwembadje niet zomaar weg moet gooien na gebruik, zijn er nog een aantal situaties waarin je het water kunt ‘bewaren’. Zo kun je het water uit je droger gebruiken voor de planten of voor in het strijkijzer. Als je warm water uit de kraan wil, duurt het even voordat dit water de juiste temperatuur heeft bereikt. Laat dit koude water niet wegstromen, maar vang het op en gebruik het voor iets anders.

Douchen

Het is een inkoppertje: douche zo kort mogelijk om watertekort tegen te gaan. Hier kun je jezelf op alert maken door een wekker te zetten. Ook kun je een waterbesparende douchekop aanschaffen voor het besparen van water tijdens het douchen. Je koopt er al een voor € 2,- en je kunt er wel 50% van het water mee besparen tijdens je douchebeurt.

Wassen

Wees erop alert dat je je wasmachine niet onnodig vaak laat draaien. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je de trommel altijd maximaal vult en geen wasjes doet met slechts een paar kledingstukken. Kijk ook aan het einde van de dag kritisch naar je kleding en vraag je af of deze wel in de wasmachine hoeven of dat je ze nog een keertje aan kunt doen. Ook bij je vaatwasser kun je er kritisch op zijn of je het apparaat niet te leeg laat draaien. Wist je trouwens dat je met het gebruik van een vaatwasser veel meer water bespaard dan wanneer je met de hand afwast? Doordat je bij het afwassen met de hand alle servies los van elkaar afspoelt, verspil je veel meer water.

In de keuken

Ook in de keuken kun je flink wat water besparen. Was je groente en fruit bijvoorbeeld in een bak met water in plaats van onder de lopende kraan. Gooi het water uit deze bak niet zomaar weg, maar gebruik het om de plantjes water mee te geven. Let er daarnaast op dat je voedsel kookt in een daarvoor bestemde pan. Als je voedsel kookt in een pan die onnodig groot is, doe je er ook onnodig veel water bij. Let erop dat je nooit meer water toevoegt dan nodig is. Als laatste kun je voor alle kranen in huis een waterbesparend mondstuk kopen.

Vanaf nu gooi je water waarin je rijst hebt gekookt nooit meer weg:

