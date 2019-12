Say cheese! 5 tips voor dé perfecte familiefoto met Kerst

Het is Kerst en dat betekent natuurlijk ook: tijd voor een nieuwe familiefoto. Want dit is hét moment dat de hele familie samen is. Maar hoe maak je nu de perfecte familiefoto?

Een mooie familiefoto maken hoeft echt niet veel tijd of geld te kosten. Je hebt hier echt geen dure apparatuur of uitgebreide fotografie kennis voor nodig. Ook met een gewone camera of je mobieltje kun je al prachtige en leuke foto maken. We zetten de beste tips voor je op een rijtje.

1. Rijen maken

Om zoveel mogelijk mensen op de foto te krijgen, kun je het beste rijen vormen. De grote mannen (en vrouwen) achteraan en de kinderen helemaal voorop. Het wordt doorgaans de mooiste foto als de wat langere mensen in het midden (en natuurlijk achteraan) geplaatst worden. Maar ook een ‘golvende’ opstelling kan voor wat dynamiek zorgen. Om een grote groep op de foto te krijgen kunnen alle personen een beetje zijwaarts draaien en dicht tegen elkaar aan gaan staan. Wees trouwens niet bang om de groep te herschikken als het toch niet helemaal uitpakt zoals jij in gedachten had.

2. Meerdere foto’s tegelijk maken

Je krijgt vaak het mooiste resultaat als je kunt kiezen uit meerdere foto’s. Hoe meer mensen op de foto staan, hoe groter de kans is dat iemand zijn ogen dicht heeft of net een gekke bek trekt. Maak daarom niet slechts 3 foto’s, maar zorg ervoor dat je continu foto’s maakt, ook tussendoor. Door het maken van meerdere foto’s achter elkaar is de kans groter dat er een foto tussen zit waarop iedereen zijn ogen open heeft.

Mocht je merken dat op iedere foto wel iemand z’n ogen dicht heeft? Geef dan commando’s. Tel bijvoorbeeld tot 3 en maak dan de foto. Als iedereen hiernaar luistert, is de kans groot dat je in no time een mooie familiefoto hebt waarop iedereen glimlacht en z’n ogen open heeft.



3. Testfoto’s maken voordat je de familie bij elkaar roept

Er zijn altijd een paar mensen die er niet van houden om op de foto te gaan. Zorg er daarom voor dat het maken van de foto’s niet te lang duurt. Daarom is het slim om vooraf alvast wat testfoto’s te maken. Zo kun je zien of de camera goed is ingesteld, er voldoende licht is en weet je precies hoe ver je het statief moet zetten. Ben je er helemaal klaar voor? Roep dan je familieleden erbij en binnen de kortste keren heb jij al wat leuke kiekjes geschoten.

4. Ooghoogte

Heb je niet zoveel ervaring als fotograaf? Maak familiefoto’s dan áltijd op ooghoogte. Op deze manier heb je de meeste kans op een goede foto. Fotografeer je wel vaker? Maak dan een originele familiefoto en ga eens op een keukentrapje staan en fotograaf je familie van bovenaf. Hierdoor past een grote groep ook nog eens beter in het kader.

5. Zorg voor genoeg licht

Licht is onwijs belangrijk voor een goede foto. Wanneer je niet voldoende licht hebt, kan de foto onduidelijk en korrelig worden. Maak zoveel mogelijk gebruik van daglicht en fotografeer de familie overdag. Is het toch al donker? Zet dan zoveel mogelijk lampen aan en richt ze op je familie.

En vergeet niet: de niet-perfecte foto’s zijn vaak het allerleukste, want die zijn meestal een stuk spontaner. Dus maak je vooral niet te druk. Het gaat er tenslotte om dat je samen een leuke tijd hebt.

