5 veelvoorkomende fouten bij het afstoffen (en hoe het wél hoort)

Afstoffen is zo’n typisch klusje waarbij je je afvraagt waar je het nu eigenlijk voor doet. Een paar uur nadat je alles hebt afgestoft is het vuil alweer terug en kun je weer van vooraf aan beginnen. Hoe goed je je best ook doet, er lijkt nooit een einde aan te komen.

Gelukkig hebben wij goed nieuws voor je: want hoewel je huis nooit helemaal stofvrij zal worden, zijn er wél manieren waarop je de stof langer weg kan houden. Hier wat handige tips.

1. Weg met die plumeau

Dit onding hoort thuis in de prullenbak. Het verwijdert namelijk geen stof, maar verspreidt het enkel. Gebruik daarom liever een microvezelduster. Dit heeft dezelfde vorm als een plumeau, maar houdt het stof wél vast.

2. Check de ventilatie

Ventilatie- en verluchtingsroosters worden vaak over het hoofd gezien, terwijl ze echte stofmagneten zijn. Vergeet je deze schoon te maken? Dan kun je er op rekenen dat het stof in no-time weer op je meubels valt.

3. Maak je doekje nat

Droog stof is hartstikke moeilijk te vangen. Maak je stofdoekje of duster daarom altijd een beetje vochtig. Op die manier kun je het stof veel beter vangen.

4. Spray nooit rechtstreeks op de stof

Spuit je reiniger altijd op je stofdoekje of duster. Spray nooit rechtstreeks op de oppervlaktes waar je het stof wilt verwijderen, want dan loop je het risico dat er zich een glad laagje zal ontwikkelen op je meubels dat alleen nog maar meer stof aantrekt.

5. Houd je stofzuiger schoon

Wacht niet tot het allerlaatste moment om de stofzak van je stofzuiger te vervangen en de filters aan een grondige poetsbeurt te onderwerpen. Als je dit namelijk niet op tijd doet, dan blaast de stofzuiger gewoon al het stof weer terug.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock