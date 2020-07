5G wordt vandaag geactiveerd: wat is het en wat merk je ervan?

Vandaag activeren verschillende providers hun 5G-netwerk. Dit moet het internet op je telefoon een stuk sneller maken. Wij leggen je uit wat 5G is, wat je ervan merkt en waarom sommige mensen hierop tegen zijn.

De komst van het 5G-netwerk heeft de afgelopen tijd veel losgemaakt. Hoewel veel mensen enthousiast zijn over 5G, zijn er ook tegenstanders. Zo staken anti-5G activisten zendmasten in de brand.

5G is de opvolger van 4G en staat voor 5th generation: de 5e generatie internet. Vooral de hoge snelheid van het internet staat centraal. Daarnaast kunnen er meer apparaten op hetzelfde netwerk worden aangesloten. Ook zou de reactietijd veel korter zijn en de verbindingen betrouwbaarder. Voor het zenden en ontvangen via 5G zou er ook een stuk minder energie nodig zijn dan bij 4G. Kortom: beter en sneller internet.

Dat betekent niet alleen dat jij op je telefoon nog sneller kunt Candy Crushen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de automatisering van de samenleving. Door 5G kunnen ziekenhuisoperaties op afstand, zelfrijdende auto’s en drones die pakketjes afleveren de toekomst zijn.

Activatie

Vandaag worden de vergunningen voor de frequentie uitgegeven. Providers KPN en T-Mobile hebben besloten om het 5G-netwerk direct aan te zetten. Maar niet voor het hele land. KPN activeert het netwerk in het grootste deel van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven en een aantal gebieden daartussen. De provider belooft dat de rest van het land volgend jaar toegang heeft tot 5G. Bij T-Mobile is het iets onduidelijker waar vandaag het netwerk geactiveerd wordt, maar ze starten in Den Haag. Deze provider wil dit jaar nog landelijke dekking hebben.

Wat gaan we merken?

Als je gebruik maakt van het netwerk van KPN en T-Mobile en in bovenstaande gebieden woont, kan je vandaag al gebruik maken van 5G.

Maar helaas kun je vandaag nog niet de optimale voordelen ervaren. De providers noemen het ‘een groeiproces’. Je kunt al verschil merken met 4G, maar dit zal nog geen enorm verschil zijn. In de loop van de jaren wordt dit verschil steeds groter. KPN laat zelfs weten dat er pas in 2022 een écht groot verschil in snelheid te merken zal zijn. Nog even geduld dus.

Geschikt apparaat en abonnement

Ook is het goed om te weten dat je, om 5G te kunnen ontvangen, een telefoon met een chip die het netwerk ondersteunt nodig hebt en een passend abonnement. KPN heeft alle abonnementen 5G-ondersteunend gemaakt, dus het afsluiten van een nieuw abonnement is niet nodig. Bij T-Mobile moeten sommige abonnementhouders de 5G-toegang nog wel toevoegen aan hun abonnement.

Waarom zijn mensen erop tegen?

Sneller en beter internet: het klinkt allemaal heel voordelig. Toch is een grote groep mensen in Nederland anti-5G. In verschillende delen van het land zijn demonstraties geweest tegen de komst van het netwerk. Deze demonstranten maken zich zorgen of het uitrollen van het 5G-netwerk wel veilig is voor de gezondheid en vinden dat daar meer onderzoek naar moet worden gedaan.

Sommige anti-5G activisten gingen zo ver dat ze zendmasten in de fik staken en er zijn ook groepen die de link leggen tussen 5G-straling en het coronavirus. Onlangs bracht het RIVM samen met Agentschap Telecom een rapport naar buiten over 5G, waarin ze concludeerden dat het veilig is.

Bron: Emerce, Nu.nl, RTL Nieuws. Beeld: iStock