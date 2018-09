5x de beste planten voor je in je badkamer

Het is tegenwoordig helemaal hip om planten in je badkamer te zetten. Het ziet er lekker fris uit én het zorgt voor net wat meer sfeer. Maar welke planten zijn hier nu het geschiktst voor?

Hier 5 planten die het prima doen in een vochtig klimaat.

1. De Lepelplant

Deze plant komt oorspronkelijk uit het oerwoud, wat betekent dat die het dus lekker doet in een vochtig klimaat! De Lepelplant verwijdert gifstoffen uit de lucht en houdt je badkamer dus lekker fris.

2. Orchidee

Deze tropische plant doet het perfect in een badkamer. De hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat je orchidee prachtig bloeit. Er is alleen wel een kleine maar: de orchidee doet het namelijk beter in licht, het is dus wel zo fijn als je badkamer een raam heeft.

3. Aloë Vera

Deze plant is zó sterk dat die zelfs in de badkamer overleeft. En het fijne is: het maakt niet uit waar die staat, in de zon of in de schaduw. Let er wel op dat je deze plant niet teveel water geeft. De kluit mag zelfs iets uitdrogen tussen de gietbeurten in.

4. Bromelia

Ook dit is zo’n typische plant die eigenlijk niet kapot te krijgen is, wat ‘m dus heel geschikt maakt voor in de badkamer. Geef alleen water in de trechter en een klein beetje op de kluit.

5. Varens

Varens houden van een hoge luchtvochtigheid en zijn makkelijk te onderhouden. Dit maakt ze dan ook perfect voor in de badkamer!

Bron: Elle.com. Beeld: iStock