5x waarom we zo dol zijn op labradoodles

Een labradoodle is het ontzettend knuffelbare resultaat van de kruising tussen een labrador en een poedel. Als we onder andere Yvon Jaspers, Winston en Renate Gerschtanowitz en Barack Obama mogen geloven, hét huisdier om van te houden.

Maar waarom dan? We vroegen het aan Macha Heijnis, die als labradoodle-fokker alles over het ras weet. “Als mensen eenmaal een doodle hebben, willen ze vaak een tweede. Het is een verslavend hondje.”

Een bericht gedeeld door Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) op 28 Aug 2018 om 6:23 (PDT)

Tijd voor puppy’s

“Ik zit te wachten op een bevalling”, zegt Macha, als we haar aan de telefoon vragen hoe het gaat in haar doodle mansion. Eén van haar teefjes, Kendra, staat op het punt een nestje puppy’s op de wereld te zetten. “Ik hoop toch wel dat ze uiterlijk morgen gaat beginnen, want ik heb al een paar dagen huisarrest, haha. Ik kan dan niet veel doen, de bevalling kan elk moment beginnen. Ik ga wel even snel heen en weer naar de supermarkt, maar niet op m’n gemak naar een verjaardag of zo.”

Macha heeft een stuk of tien gastgezinnen waarin haar teefjes en reuen wonen. Als het weer tijd is voor pups, kiest ze welke doodles met elkaar moeten paren. En zo resulteert dat een paar maanden later weer in een nestje. En daar vindt, zodra de kleintjes klaar zijn om uit te vliegen, binnen no time gretig aftrek van: labradoodles worden steeds populairder. Maar ondanks de populariteit, is Macha héél kieskeurig over de gezinnen waar de doodles terechtkomen. “Ik wil een goed gevoel bij de mogelijke baasjes hebben.”

Prijskaartje van een labradoodle

In 2009, toen Macha de Randstad had verruild voor een rustige plaats in België, nam ze haar eerste twee labradoodles in huis. Eentje vanuit Amerika en eentje vanuit Australië – het land waar het ras oorspronkelijk vandaan komt. Ze was toen nog een van de eerste fokkers van deze hondensoort. Anno 2018 is het booming business. Voor een labradoodle-fokhond tel je gerust €10.000 neer. En als je ‘m als huisdier wilt, zul je op een prijs tussen €1.950 en €2.500 moeten rekenen, maar fokkers zijn vrij hun eigen verkoopprijs te bepalen. Is een labradoodle zo’n smak geld echt waard? Zeker, vindt Macha. En daar geeft ze, naast dat ze er natuurlijk belachelijk schattig uitzien…

… vijf redenen voor:

1. Labradoodles zijn superslim, dienstig en allemansvrienden

“Ze hebben de intelligentie van de poedel en the willing to please van de labrador geërfd”, aldus Macha. “Ze leren heel snel en worden ingezet als therapiehonden bij bijvoorbeeld kinderen met autisme en demente bejaarden en als signaalhonden voor dove mensen. Doodles zijn dol op intelligentiespelletjes als hondenpuzzels, maar over het strand wandelen vinden ze ook een feest – al zitten er natuurlijk ook luie doodles tussen, hoor.”

Een bericht gedeeld door Barack Obama (@barackobama) op 11 Apr 2016 om 11:45 (PDT)

Een bericht gedeeld door ᒍOᒪEᑎE 🐾 ᑕoᒪoᖇᗩᗪo, ᑌᔕᗩ (@jolenethedollydoodle) op 30 Sep 2018 om 3:26 (PDT)

2. Labradoodles zijn er in 27 kleurvariaties, 3 maten en 3 vachtsoorten

Van een chocoladebruine tot krijtwitte labradoodle, of eentje met gekleurde vlekken of een lilagloed als de zon erop schijnt: de keuze in kleur bij dit ras is reuze. “En ieder jaar is er weer een andere kleur het populairst. Dan wil iedereen bruin, dan weer wit. Heel wisselend.” Ook heb je qua grootte nog de keus uit mini (schouderhoogte tot en met 42 centimeter), medium (schouderhoogte van 43 tot 52 centimeter) en standard (schouderhoogte vanaf 53 centimeter). En o ja, de vachten: je kunt gaan voor wool (haast schapenvacht), wavy (golvend, net als Tommy uit Boer zoekt Vrouw) en lose (de gladste vacht voor een labradoodle).

Een bericht gedeeld door Boer zoekt Vrouw (@boerzoektvrouwofficial) op 30 Aug 2018 om 5:05 (PDT)

Een bericht gedeeld door Mosey Mirsalehi Stibbe (@moseymirsalehi) op 29 Jul 2017 om 4:10 (PDT)

3. Labradoodles houden zóveel van je

“Ze zijn heel aanhankelijk, liggen graag aan je voeten en achtervolgen je naar de douche en zelfs de wc”, lacht Macha. “Het zijn echte familiehonden en gedijen daarom het best in een gezin.”

Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 28 Aug 2018 om 10:44 (PDT)

4. Labradoodles worden gelukkig (nog) niet ‘overfokt’

Ja, labradoodles worden nu wel doorgefokt, maar daarbij wordt streng over hun gezondheid gewaakt. Anders dan bijvoorbeeld een pekinees of Vacalier King Charles-spaniël, waarbij hartproblemen en hoofdpijn bekende gezondheidsproblemen zijn, hebben labradoodles geen verhoogde kans op een bepaalde ziekte. “Wel heerste de ziekte van Addison (een hormonale ziekte, red.) eventjes in het ras, die vanuit de poedel komt. Maar dat is al redelijk ingedamd”, weet Macha.

Een bericht gedeeld door Jacqueline Govaert (@jacquelinegovaert) op 19 Sep 2018 om 6:31 (PDT)

5. Labradoodles verharen niet

En daarom worden ze ook voor 95% als allergievriendelijk bestempeld. Is dat even fijn, een bank zonder hondenharen in de herfst en winter. “Je kunt de vacht van een labradoodle vergelijken met ons haar”, legt Macha uit. “De oude haren borstel je er zelf uit.”

En eh, zitten er eigenlijk nog nadelen aan een labradoodle?

Macha, na lang denken: “Nou, je moet ze wel goed opvoeden. Doe je dat niet, dan is het drama en kunnen ze ontzettend eigenwijs zijn en makkelijk over je heen lopen. Als je daar geen zin in hebt, kun je bijvoorbeeld beter een Malteser nemen, die zijn iets handzamer. Ook kunnen mensen het als een nadeel ervaren dat je om een mooie vacht te behouden de labradoodle net iets vaker dan andere kortharige honden moet (laten) knippen en trimmen. Daar staat wel weer tegenover dat ze dus niet verharen. Maar verdere nadelen, nee. Het zijn gezellige, leuke familiehonden. Als mensen eenmaal een doodle hebben, willen ze vaak een tweede. Het is een verslavend hondje.”

Inmiddels is Macha’s labradoodle Kendra bevallen van negen kerngezonde pups.

Beeld: KRO-NCRV

