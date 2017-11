5x inspiratie voor surprises die je binnen een handomdraai maakt

Het is bijna weer zover… Sinterklaasavond! Ben jij nog niet begonnen aan de surprise en weet je nog steeds niet wat je moet maken? Of heb je gewoon echt geen tijd? Dan hebben wij een paar surprise-ideeën verzameld die je binnen een handomdraai maakt!

De gouden medaille

Heeft de persoon in kwestie dit jaar een prijs gewonnen in sport, promotie binnen gesleept of een diploma behaald? Dan is hij de winnaar: déze surprise is ideaal.

Wat heb je nodig?

Karton

Goudpapier

Stift

Plakband

Hoe maak je het?

Teken het cijfer op het karton, knip dit uit en plak het op een apart stukje karton. Dan plak je het gouden papier eroverheen en zie je het cijfer verschijnen. Knip hier weer rondom en voilà: een gouden plak!

De geldboom

Is de persoon een Big Spender of heeft diegene altijd 10 verschillende spaarpotjes in zijn of haar kast staan? De geldboom is voor veel mensen toepasselijk. Want zeg nou eerlijk: wie wil niet wat extra geld krijgen?

Wat heb je nodig?

Een oude plant

Chocolade munten

Nep geldbiljetten (écht geld is ook leuk, maar zorg dat je deze goed van het nep geld kan onderscheiden)

Plakband

Hoe maak je het?

Stop de cadeautjes in de aarde van de plant en hang de nep biljetten en de chocolademunten aan de plant. That’s it! Laat de persoon maar graven in zijn of haar geldboom!

Een tablet of mobiel

Moet je een surprise maken voor je moeder die altijd spelletjes speelt op de tablet of voor je dochter die altijd selfies maakt met haar mobiel? Zowel de kleintjes als de ouderen onder ons kunnen nog maar weinig zonder deze apparaten. Waarom moeilijker denken dan nodig is en niet gewoon een grote tablet of mobiel maken als surprise?

Wat heb je nodig?

Een schoenendoos of een lege doos Merci-chocolaatjes

Watten

Afbeelding van het apparaat

Zwart inpakpapier

Plakband

Hoe maak je het?

Doe de watten in de doos en leg daar de cadeautjes in. Pak de doos in met zwart papier en print daarna een afbeelding van de voorkant van het apparaat uit zodat je deze op de deksel kan plakken. Tadaa: een nieuwe tablet of mobiel is geboren!

De Koffer

Dé surprise voor de reiziger, maar ook voor wanneer iemand afgelopen jaar zijn of haar koffer(s) is kwijt geraakt of er een nodig heeft. Je kunt hem ook heel leuk decoreren. Plak bijvoorbeeld gekke foto’s van diegene op de koffer of schrijf er leuke spreuken op.

Wat heb je nodig?

Een oude doos

Inpakpapier

Verf (optioneel)

Plakband

Hoe maak je het?

Pak de koffer met het inpakpapier in. Als je wil, kan je hier nog met verf overheen gaan. Wat neemt diegene altijd mee op vakantie? Waarmee kan diegene écht niet zonder? Koop dat als cadeautje of doe het gewoon tussen de cadeautjes in de koffer als grap. Doe de doos weer dicht en zorg dat ‘ie alleen nog maar open kan klappen. Maak eventueel met het overgebleven karton een handvat. Nu heb je geweldige reiskoffer gemaakt!

Overhemd

Voor je vader of een ander mannelijk familielid blijft het vaak hangen in de sportsferen of ideeën met bier. Maar om nou elke keer een voetbal, een auto of een bierfles te maken, is nou niet bepaald origineel. Maak dit jaar eens een overhemd!

Wat heb je nodig?

Twee gelijke stukken karton

Wit papier

Watervaste stift

Doorzichtige folie

Hoe maak je het?

Leg de twee gelijke stukken karton op elkaar en stop hier je cadeau(s) tussen (het liefst dus een plat cadeau). Plak er wit papier omheen en maak met vouw van een strook papier ook een kraag. Teken met watervaste stift de stropdas (je kan ook een echte opplakken) de borstzak en de knopen. Pak het overhemd in met doorzichtige folie als finishing touch.

Tip

Ook al heb je weinig tijd, begin wel op tijd. Bedenk eerst wat je wil maken voor de persoon en spendeer daarna iedere avond een kwartiertje. Door steeds een kwartiertje eraan te spenderen, kun je de taak verdelen in meerdere dagen. En zo ben je snel en makkelijk klaar!

