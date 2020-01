5x originele dingen om te doen met je oude kerstboom

Staat jouw kerstboom nog steeds, omdat je het moeilijk vindt om afstand van de kerstsfeer te doen? Snappen we! Wij geven je 5 tips om je kerstboom te hergebruiken, zodat je dat afscheid toch nog een beetje kunt uitstellen.

1. Maak thee van de naalden

Wist je dat je van dennennaalden heel goed thee kunt maken? Thee van dennennaalden schijnt vol te zitten met vitaminen en werkt ontspannend. In een kopje dennenthee zou 5x meer vitamine C zitten dan in een glas verse sinaasappelsap. Hoe je het maakt? Snijd de dennennaalden in stukjes en kook ze samen met water in de waterkoker. Je hoeft de thee maar een kwartiertje laten trekken. Als de naalden naar de bodem zakken is dat het teken dat de thee schenkklaar is. Gebruik een theezeefje om het water in een kopje te doen.

2. Maak er mooie onderzetters van

Als je echt crea bea bent, maak dan mooie onderzetters van de stam van je oude kerstboom. Zaag de takken van de kerstboom af en zaag de stam in plakken van 1,5 centimeter dik. De ene onderzetter zal iets breder zijn dan de ander, maar dat ze niet allemaal precies hetzelfde zijn, zorgt juist voor een leuk en speels effect. Nadat je de stam in schijfjes hebt gezaagd, kun je ze nog schuren en lakken.

3. Maak er haardhout van

Als je een open haard hebt, is het natuurlijk een goed idee om houtblokken van je oude kerstboom te maken, zodat je deze voor een haardvuur kunt gebruiken. Let hierbij wel extra goed op of je jouw boom daadwerkelijk kunt verbranden. Het kan nodig zijn om enkele maanden te wachten voordat de stam droog genoeg is om te verbranden. Daarnaast kunnen naaldbomen gevaarlijke rook ontwikkelen door het hoge creosoot gehalte.

4. Maak geurzakjes

Ben je gek op dennengeur en wil je dat het liefst nog een tijdje in je huis houden? Knip dan kleine takjes van je kerstboom af en maak er geurzakjes van. Ook kun je een pannetje op het vuur zetten met kerst-potpourri. Naast dennenappels en dennengroen, kun je daar kaneel, kruidnagel en sinaasappelschillen aan toevoegen. Dit zorgt voor een heerlijk winterse geur in huis.

5. Plant ‘m in de tuin

Wist je dat je een kerstboom met kluit best in de tuin kunt planten? Je moet ‘m dan wel eerst even laten wennen aan het temperatuurverschil, door ‘m bijvoorbeeld een aantal dagen in de schuur te zetten. Ook is het slim om de boom niet in de vorstperiode te planten, wacht liever even tot het wat warmer is.

Zo verwijder je de kerstboom zonder een spoor van naalden achter te laten…



Bron: Eigen huis & tuin. Beeld: iStock