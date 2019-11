5x redenen om voortaan kokos potgrond voor je planten te gebruiken

Dat een goede potgrond belangrijk is voor de groei van je planten, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Maar heb je weleens gehoord van kokos potgrond? Deze potgrond is dé perfecte basis voor je kamerplanten en zorgt ervoor dat ze stukken beter zullen groeien.

Hier 5 redenen om voortaan kokos potgrond te gebruiken.

1. Minder water geven

Schiet ’t er bij jou nog weleens in om je planten water te geven? Dan is potgrond met kokosvezel perfect voor jou. Deze potgrond houdt namelijk veel meer water vast dan gewone potgrond, het werkt als het ware als een soort ‘spons’. Hierdoor hoef je je planten veel minder vaak water te geven. Omdat de wortels niet snel zullen uitdrogen, groeit je plant ook nog eens beter!

2. Beter voor het milieu

Als je een beetje lief wilt zijn voor het milieu, dan kokos potgrond één van de beste opties. Deze potgrond is namelijk 100% beter voor het milieu omdat er geen turf in is verwerkt. Omdat er bij het opgraven van turf veel CO2 vrijkomt, kun je beter voor een turfvrije potgrond gaan.

3. Luchtige structuur

Kokos potgrond heeft een hele luchtige structuur, omdat het uit gecomposteerde kokosvezel bestaat. Hierdoor hebben de wortels van je planten meer vrijheid en kunnen ze dus ook beter groeien. Je planten zijn niet alleen gezonder maar zien er ook een stuk groener én glanzender uit.

4. Minder troep

Het verpotten van planten zorgt normaal gesproken voor een flink rommeltje, maar bij kokos potgrond heb je hier niet zo snel last van. Deze potgrond kleeft niet, waardoor je handen schoon blijven. Ook wel mooie meegenomen, toch?

5. Geschikt voor héél veel planten

Iets wat kokos potgrond ook heel fijn maakt, is dat je het voor bijna alle kamerplanten kunt gebruiken. Maar dat niet alleen, het is namelijk ook nog eens geschikt voor terrasplanten en zelfs mediterrane planten.

