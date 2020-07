6 prachtige Europese alternatieven voor die rondreis door Zweden

Reislustige types hoeven hun wandelschoenen niet op te bergen nu het wordt afgeraden Zweden te bezoeken. We opperen een aantal pareltjes van bestemmingen die net zo avontuurlijk en misschien nog wel avontuurlijker zijn dan de natuurgebieden in Zweden.

Het coronavirus domineert al heel wat maanden en tot nu toe lijkt ook het verloop nog onzeker. Met alle landen wordt hard gewerkt het virus klein te krijgen, met alle maatregelen van dien. Logisch dus dat er negatieve reisadviezen komen voor het bezoeken van landen, maar we begrijpen dat je ergens wel teleurgesteld bent als je je vakantie naar Zweden in het water ziet vallen.

Nederland heeft heel wat mooie bestemmingen, maar sommige vakantiegangers willen toch echt liever naar het buitenland. Op avontuur, nieuwe plekken ontdekken. Voor hen hebben we een lijstje met prachtige bestemmingen die – op dit moment van schrijven – onder de categorie ‘groen’ vallen om te bezoeken. Maar houd zeker de officiële lijst of de officiële zoekfunctie in de gaten.

Rügen, Duitsland

Rügen, gelegen in Noord Duitsland, is een schiereiland in de Oostzee en is met een hangbrug verbonden met de vaste wal, gelegen in de Hanzestad Stralsund. Er zijn wisselvallige kuststroken, krijtrotsen, zandstranden, bijzondere bossen, ongerepte natuur en pittoreske dorpjes. Het is de perfecte locatie om tot rust te komen en goed te genieten van het mooie dat Duitsland, en in het bijzonder Rügen, te bieden heeft. Bijvoorbeeld bij Sassnitz, waar je het Nationaal Park Jasmund vindt. Je kunt hier een prachtige wandeling maken door de oeroude beukenbossen en de indrukwekkende krijtrotsen bezichtigen. Vergeet je geen stop te maken om een zelfgemaakte kuchen te eten?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sandy Samuel (@sndysml) op 14 Jul 2020 om 11:06 (PDT)

Bodenmeer, grensgebied Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland

Dit meer is om verschillende redenen uniek, maar met name omdat er nergens anders ter wereld een meer is dat door 4 verschillende landen omringd wordt én omdat het één van Europa’s grootste meren is. Het is een gigantische zoetwaterreservoir dat door de Rijn van vers water wordt voorzien, en is omringd door middeleeuwse dorpjes. Door het gunstige klimaat worden er veel groente, fruit en bloemen verbouwd wat prachtige landschappen oplevert. Wat ons zo leuk lijkt? Een van de vele lijn- of charterboten voor een rondvaart over dit unieke meer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Simon Waldherr (@simonwaldherr) op 15 Jul 2020 om 5:36 (PDT)

Bohinj, Slovenië

Was je van plan om naar Zweden te reizen vanwege de meren? Dan is dit een goed alternatief voor jou. Tweederde van de Bohinj vallei ligt in het Triglav Nationaal Park, omgeven door de fantastisch mooie Julische Alpen, en waar je prachtige bossen vindt, rivieren, watervallen én het meer Bohinj. Niet zo helderblauw als in Zweden, maar juist prachtig groenblauw. Tegenover het toeristische meer van Bled vind je het rustige Lake Bohinj.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vendula Hrabinová (@vendula.h) op 12 Jul 2020 om 1:25 (PDT)

Ardennen, België

De Ardennen is de “groene long” van België. Het ligt in het zuiden van Wallonië (het Franstalige gedeelte) waar bossen, wouden, natuurreservaten en rivieren de perfecte bestemming vormen voor liefhebbers van van fauna en flora. Hoge massieve rotspartijen, rivieren en heuvels die tot 600 meter hoog zijn (we hebben het hier over de Lage Landen) maken het ook een ideale vakantie voor sportfanaten. Bijvoorbeeld door op de 1300 kilometer lange oude jaagpaden en treinbeddingen te fietsen, genaamd de ‘ravel’-paden van de Ardennen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sofia Alves Fernandes (@sofiaalvesje) op 15 Jul 2020 om 1:23 (PDT)

Bourgondië, Frankrijk

De Bourgogne, ook wel Bourgondië genoemd, is een mooie heuvelachtige en bosrijke streek in Oost-Frankrijk. Het is een goede bestemming om te wandelen door de bossen en langs schilderachtige meren, maar je kunt er ook uitgebreid toeren door de wijngebieden. Het is een streek waar liefhebbers van lekker eten, drinken en cultuur hun hart kunnen ophalen. De uitdrukking ‘een Bourgondisch leven leiden’, is hier zeker op z’n plek.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nièvre Tourisme (@nievretourisme) op 15 Jul 2020 om 3:00 (PDT)

Schaffhausen, Zwitserland

Ín Schaffhausen ligt de gelijknamige stad: Schaffhausen. En excursies doe je hier, omgeven door wijnbergen en gelegen aan de Bovenrijn tussen het Zwarte Woud en het Bodenmeer. Dat lees je goed: het tripje naar het Bodenmeer kun je dus goed combineren met deze prachtplek. In de stad vind je beschilderde huisgevels en maar liefst 171 erkers. Ook staat Schaffhausen bekend om de omgeving, en dan vooral de Rheinfall watervallen en de heuvels van Klettgau en zijn routes om te wandelen of te fietsen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andreas Saurer (@saurer.andreas) op 29 Jun 2020 om 3:05 (PDT)

Vakantie verziekt door het coronavirus? Zo krijg je je geld terug:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock