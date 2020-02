6 dingen die je nog niet wist over de beroemde Zweedse meubelgigant

De kans is groot dat je een meubel van Ikea in huis hebt. Misschien wel een bank, bureau, matras of de beroemde Billy-boekenkast. Werknemers van deze wereldberoemde keten verklappen 6 feitjes die je zullen verbazen.

Hoewel de showrooms van Ikea kunnen aanvoelen als een doolhof, is er toch goed over nagedacht. Johan Stenebo schreef in zijn boek The Truth About Ikea: “Je zou het kunnen zien alsof Ikea je bij de hand neemt en je bewust door de winkel leidt om je zoveel mogelijk te laten kopen.” Daarnaast bedacht Ikea nog een handig trucje voor de gangpaden. Is het je ooit opgevallen dat de paden veel bochten bevatten? Dit is zo ontworpen, zodat klanten zich niet vervelen en daardoor meer kopen.

Ikea ligt vol met praktische, goedkope items. Denk aan geurkaarsen, bloempotten of kledingrollers. De gebieden waar deze spullen liggen, worden ‘open the wallet-secties’ genoemd. Het bedrijf hoopt dat je zoveel mogelijk van deze spulletjes meeneemt, terwijl je alleen inspiratie kwam opdoen voor een nieuw bed.

Géén hulp

Het personeel van Ikea krijgt instructies om de klant naar hen toe te laten komen als ze hulp nodig hebben. Ze komen dus niet naar jóu toe. Hetzelfde geldt voor het zoeken in het magazijn. Dit zou een Scandinavische manier van werken zijn. Heb je hulp nodig? Dan zul je er toch echt om moeten vragen.

Kortere route

Op zoek naar het beddengoed, maar geen zin om eerst langs de keukens, badkamers en woonkamers te lopen? Neem dan de snelle route. De winkel heeft namelijk meerdere snelle routes in verband met veiligheids- en opslagredenen. Deze routes staan nergens aangegeven, dus kijk zelf goed rond voor deze geheime doorgangen. Een werknemers tipt dat je vaak via een deur moet om een snelle route te nemen, alleen lijken deze deuren vaak op servicedeuren die alleen geschikt zijn voor werknemers. Let wel op: Ikea verandert vaak de routes. Het kan dus zo zijn dat je de volgende keer een nieuwe tactiek moet bedenken om snel bij je doel te komen.

Meubels testen

Als je een matras koopt, wil je wel even testen hoe het ligt. Zo’n dure aankoop doe je namelijk niet zomaar. Medewerkers van Ikea geven aan dat je uitgebreid de meubels mag testen. Lekker languit liggen op de bedden is geen enkel probleem. Of je dat nog wilt na dit feitje is een ander verhaal. De kussens op de displaybedden worden namelijk maar 1 keer per maand verwisseld in sommige winkels en kussenslopen worden alleen vervangen als ze zichtbaar vuil zijn. Hetzelfde geldt voor dekens en dekbedovertrekken.

Ruziënde koppels

Relatie testen? Ga dan met je partner naar Ikea om iets te kopen. Werknemers zien veel mensen ruziën tijdens een bezoekje aan de meubelgigant, tot huilen aan toe. Uit onderzoeken blijkt dat veel stelletjes ruzie krijgen in Ikea omdat het aanbod te groot is. Het is dan lastig om keuzes te maken waardoor je hersenen overuren draaien. Hierdoor raak je (on)bewust moe en geïrriteerd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mentalfloss. Beeld: iStock