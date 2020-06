In Dordrecht gaat het er nog harder aan toe. Verschillende cafés wilden op deze manier aantonen dat horeca op 1,5 meter afstand niet echt een optie is. Het ziet er inderdaad vrij onhandig uit, maar het geeft wel een unieke horeca-ervaring!

Dit Delftse eetcafé heeft het ook slim aangepakt. En dit is geen grap: zo kan een terrasje pakken bij De Ruif er per 1 juni uit gaan zien. Op een vlotje, keurig drijvend op 1,5 meter afstand van de andere gasten. Dat mogen ze ook wel houden als de anderhalvemetersamenleving voorbij is. Wij zijn voor!

Cafe & Konditorei Rothe in Germany has found a creative and lighthearted way to ensure #socialdistancing. Diners must wear a swimming pool noodle hat that keeps customers apart and is sure to bring a smile to their faces. Read more: https://t.co/cC8v81r8Xp #RestaurantIndustry pic.twitter.com/R4pzQUXgE4

— The Happetite (@The_Happetite) May 25, 2020