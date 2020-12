Wil je deze kerst extra veel liefde geven met een zelfgemaakt cadeau, maar weet je niet waar je moet beginnen? Probeer dan deze leuke kerstcadeaus.

Want een cadeau dat je zelf maakt, is zoveel leuker en mooier dan een cadeau dat je gewoon hebt gekocht, toch?

1. Fotocadeaus

Trakteer je vrienden of familie op een persoonlijk cadeau door er foto’s van jullie aan toe te voegen. Of het nu een fotoalbum, sneeuwbol met eigen foto, een memoryspel met familiefoto’s of een fotokalender is: het is altijd een geslaagd kerstcadeau.

2. Kokedama

Wil je een kamerplant cadeau geven, dan is de kokedama een leuk en origineel alternatief. Kokedama betekent letterlijk ‘mosbal’ en is een Japanse kunstvorm. Ook scheelt het je kosten, want je hebt geen bloempot meer nodig. De wortels van de plant groeien namelijk in een bal van mos en aarde.

In een kokedama kun je alle planten stoppen. Het enige wat je nodig hebt om zo’n mosbal zelf te maken is een vochtig matje mos, één of meerdere plantjes, wat potgrond en een ijzerdraad (of touw).

Haal je plant uit de pot en schud de aarde eraf tot je de wortels kunt zien. Breng verse, vochtige aarde aan en vorm deze als een bal rond de wortels. Gebruik eventueel wat water, zodat de potgrond plakkerig is en je het goed kunt kneden. Wikkel als laatste wat ijzerdraad (of touw) om de bal heen, zodat het mos goed blijft zitten.

3. Zelfgebreide sjaal of plaid

Ben je een kei in breien? Ga dan snel aan de slag voor een mooie sjaal, muts of handschoenen. Die komen deze winter vast goed van pas. Wat ook hartstikke leuk is om te breien, is een plaid. Dit mooie grofgebreide plaid maak je in slechts 7 uur tijd. Dus als je iedere dag een uurtje aan de slag gaat, heb je het plaid in een week af. Succes!

4. Kaars in een theekopje

Wie houdt er in deze tijd van het jaar nu niet van kaarsen? Wil je liever geen kant-en-klare kaars geven? Maak er dan een zelf. Dat is echt veel makkelijker dan je denkt. Het enige wat je moet doen is een leuke kop en schotel vinden.

Laat een kaars smelten in een pan en haal de lont eruit. Bind dan twee satéprikker aan elkaar met in het midden de lont. Je gebruikt de satéprikkers dus om het lont tussen te klemmen, zodat boven het kopje kan hangen. Leg de satéprikkers horizontaal op het kopje en zorg dat de lont precies in het midden van het kopje hangt en de bodem raakt. Let er wel op dat er voldoende lont overblijft om hem aan te steken. Giet dan het gesmolten kaarsenvet over in je kopje. Laat het een nachtje stollen, zodat de kaars klaar is voor gebruik.

5. Badzout

Een warm bad helpt je om zowel geestelijk als lichamelijk te ontspannen. Daarom maak je genoeg vrouwen (en ook mannen) blij met wat badzout. Helemaal als je het zelf hebt gemaakt, dat doe je namelijk zo:

Meng in een kom 1 kopje Epsom zout en 1/3 kopje roze zeezout. Verdeel het mengsel over twee verschillende bakjes. Voeg aan het ene bakje wat gedroogde rozenblaadjes toe en aan het andere wat gedroogde lavendel en een paar druppels lavendelolie. Doe het badzout in een leuk zakje en vergeet niet nog een sticker met “Gebruik binnen zes maanden” toe te voegen.

6. Plantenterrarium

Een terrarium is een ecosysteem dat helemaal op zichzelf kan overleven. Eenmaal klaar is een terrarium heel makkelijk in onderhoud, dus ideaal voor familie of vrienden die geen groene vingers hebben.

Zo’n ecosysteem maak je in een grote, diepe fles. Deze fles vul je met grond en plantjes. Sluit ‘m af met een kurken dop, zodat de plantjes zichzelf kunnen onderhouden. Het werkt namelijk als volgt: het vocht in de fles verdampt en drupt als condens langs de fles weer in de grond. Wanneer een blad verdort, wordt dit omgezet in voeding voor de planten. De planten in een terrarium kunnen járen leven zonder dat je ernaar om hoeft te kijken.

In deze video laten we zien hoe je een terrarium kan maken:

