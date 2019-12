Dagje Enschede? Dit zijn de leukste plekken om te lunchen

Of je nu in Twente woont, of en dagje in Enschede op stap bent: de leuke lunchplekjes kennen is nooit verkeerd. Loat ’t oe smoaken!

Een pauze nodig tijdens een middagje shoppen of de middag juist goed beginnen? Dit zijn leukste lunchplekken in Enschede.

Stoet

Bij Stoet houden ze het lekker makkelijk, op z’n Twents. ‘Goede koffie, gezellige zitplekken, vers en bijzonder en nul tot negentig jaar (en ouder..)’ is het enige dat je kunt vinden op hun website. En daar is geen woord over gelogen. Niet alleen kun je in de lunchroom aan de bibliotheek er een stoete met kaas krijgen (zo klinkt een boterham toch al veel gezelliger?), tegenwoordig staan er ook verschillende poké bowls op de kaart.

Pijpenstraat 15

De Broodbode

De eigenaren begonnen met een kleine tweedehands deegkneder en een vloeroven vanuit hun omgebouwde schuur dagelijks brood te bakken, te beleggen en te bezorgen bij bedrijven. Na 15 maanden groeide de Broodbode door het succes uit de schuur en verhuisden ze naar Enschede. Nu kun je hier terecht voor de lekkerste belegde broodjes, zoetigheden en natuurlijk koffie.

Haverstraatpassage 70



Mrs. Brown

Oké, hier moet je zeker niet heen voor de hartige trek. Maar ben je gek op een kop karamelcappuccino met een stuk boterkoek? Dan word je héél blij van hun ambachtelijk gemaakte zoetigheden.

Walstraat 8 – 10

Eetcafé Eanske

Deze zomer geopend in het oude pand van Zavor Coffee Experience met op de kaart de lekkerste XXL-wafels en Turkse kumpir.

Langestraat 47A Enschede

Meisje Koffie Geschenk

En dat meisje is Nonna Timorason, die opgroeide als 7e in een gezin van 8 kinderen. Ieder kind had z’n taak, Nonna de baas was in de keuken. Het resultaat: een gezellig lunchtentje middenin de stad waar ze gerechten met een Molukse twist serveren.

Raadhuisstraat 23

Het Paradijs

En aan die naam is niks gelogen. Omringd door bomen, vogels, vijvers, bruggen en Boedhabeelden geniet je van een vegetarische of veganistische quiche of een lekker broodje. Maar let wel: dit urban plekje is iets buiten het centrum gelegen, iets om rekening mee te houden.

Nicolaas Beetsstraat 48

Niet alleen Twente heeft fijne plekken te bieden, ook een beetje verderop in Drenthe is het heerlijk vertoeven:

