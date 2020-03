Handig én leuk: deze 6 spelletjes kun je spelen zónder bordspel

Vanwege het coronavirus zitten veel mensen thuis. Alle bordspellen in huis al uitgespeeld? Probeer dan deze spelletjes zónder bordspel.

Wat zo leuk is aan Wie ben ik? is dat je het met z’n tweeën of met een grote groep kunt spelen. Je krijgt een kaartje op je voorhoofd geplakt en dan moet je raden welk persoon, dier of voorwerp op het kaartje staat. Je mag hints aan je medespelers vragen, maar die mogen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden.

Maak van tevoren de speelkaartjes. Het is handig als je hiervoor post-its gebruikt, zodat ze gelijk op je voorhoofd blijven plakken. Heb je die niet in huis? Dan kun je het kaartje ook met plakband vastplakken. Schrijf op alle kaartjes een naam, dier of voorwerp. Stop alle kaartjes in een bak en hussel ze door elkaar. Pak er voor elkaar eentje uit en plak ze op het voorhoofd van de speler. Succes!

2. Woordenboekspel

Ook voor het woordenboekspel heb je geen bordspel nodig. Het enige wat je wel in huis moet hebben is een woordenboek en wat papier. De bedoeling van het spel is om definities van onbekende woorden te maken, die plausibel genoeg lijken om andere deelnemers te laten geloven dat ze kloppen.

Zorg voor een stapel kleine papiertjes en een pen voor elke speler. Gebruik 1 vel papier voor de puntentelling. 1 persoon kiest in overleg met alle spelers een woord uit het woordenboek dat bij geen een van de spelers bekend is. Alle spelers schrijven een definitie van het gekozen woord op het briefje. Degene met het woordenboek schrijft de echte definitie op. Alle briefjes worden verzameld en voorgelezen. Alle spelers moeten kiezen welke definitie de juiste is. Spelers die de juiste definitie kiezen krijgen een punt. Om lachbuien of andere reacties te voorkomen is het raadzaam dat de spelleider de briefjes voor het voorlezen eerst zelf allemaal mag bekijken.

3. Time’s up

Time’s up is een bestaand gezelschapsspel dat je zo in de winkel kunt kopen, maar met pen en papier kun je het spel ook zónder bordspel spelen.

Verdeel het gezelschap in teams. Elke deelnemer krijgt een paar kleine papiertjes en een pen, waarop hij namen schrijft van bekende personen. Vouw die papiertjes dubbel zodat niemand ze kan lezen, en verzamel in een kom. De groep die begint kiest 1 verantwoordelijke in zijn team uit, dit kun je elke beurt afwisselen. Hij krijgt de kom met papiertjes, vouwt er eentje open en omschrijft die persoon aan zijn teamleden. Zij moeten raden wie het is. Raden ze het juist, dan krijgen zij dat papiertje als overwinningspunt, en neemt de verantwoordelijke een volgend papiertje om te omschrijven. Na 1 minuut stopt de klok en is het volgende team aan de beurt. Is de bokaal leeg? Tel dan alle punten per team op. Verzamel daarna de papiertjes opnieuw in de kom.

Vervolgens kun je nog een tweede ronde spelen waarin je de personen op de briefjes moet uitbeelden, en een derde waarin je slechts 1 woord mag gebruiken om de persoon op het papiertje te omschrijven.

4. Rummikub

Iedereen kent het gezelschapsspel Rummikub. Heb je het bordspel niet in huis, maar wel een spel kaarten? Dan kun je het spel gewoon spelen door harten, ruiten, klaveren en schoppen als 4 verschillende kleuren te laten gelden.

5. Shithead

Bij Shithead is het de bedoeling alle kaarten zo snel mogelijk kwijt te raken. Het kan met 2 tot 6 spelers worden gespeeld. Bij dit kaartspel gaat het niet om de winnaar, maar om de verliezer.

Elke speler krijgt 3 kaarten voor zich. De kaarten liggen op z’n kop in een rij naast elkaar, zodat niemand ze heeft gezien. Op elk van deze 3 kaarten komt 1 kaart te liggen, dit keer wel zichtbaar. Daarna krijgt elke speler nog eens 3 kaarten. Deze mag hij in de hand nemen en bekijken. Deze kaarten mag de speler omwisselen met de kaarten die bovenop liggen (de face up-kaarten). Dan kun je eindelijk beginnen.

Elke speler moet een kaart op de aflegstapel leggen. Ligt er bijvoorbeeld een 3, dan mag het volgende:

hoger dan een 3 neerleggen (een hogere kaart)

een 3 neerleggen (dezelfde kaart)

een pestkaart (afhankelijk van de gehanteerde regels)

Je mag in 1 beurt meerdere kaarten opgooien, als die maar hoger of gelijk is aan het getal dat er ligt (3 in dit geval) en de kaarten. Bovendien moeten de kaarten van dezelfde waarde zijn (dus bijvoorbeeld 2 drieën erbij, of 2 vijven erop). Aan het eind van je beurt pak je eventueel kaarten van de stapel, want je moet er altijd voor zorgen dat je 3 kaarten in de handen hebt.

Kun je als speler niks opgooien? Dan moet je de hele aflegstapel pakken en op de hand nemen. De speler mag dan zelf een kaart (of als hij meer van dezelfde waarde heeft, meerdere kaarten) neerleggen en het spel gaat verder.

De kaarten hebben verschillende waarden:

Aas: dit is de hoogste kaart en kan alleen door speciale kaarten verslagen worden.

10 en 4 dezelfden: als 10 opgegooid wordt, wordt de hele aflegstapel weggelegd en wordt er een nieuwe stapel begonnen. Hetzelfde geldt als 4 keer dezelfde kaart achter elkaar wordt opgegooid.

7: volgende kaart moet lager zijn dan 7.

Joker: de joker is altijd doorzichtig en mag dus altijd worden opgegooid.

8: de 8 is ook doorzichtig en mag dus altijd worden opgegooid.

2: als er een 2 wordt opgegooid, begint het spel opnieuw. De volgende speler mag een 3 opgooien. Deze kaart mag altijd gespeeld worden.

Het eerste deel speel je dus alleen met de kaarten in je hand. Als de (pak)stapel leeg is, ga je verder met de kaarten die voor je liggen. Je begint met de kaarten die zichtbaar zijn. Als deze kaarten weg zijn, dan begin je aan de kaarten die ondersteboven liggen. Maar deze kaarten krijg je niet te zien. Het is dus een gok. Het kan dus zijn dat je kaart niet past en je de hele aflegstapel moet pakken.

Heb je geluk en past de kaart? Dan ben je klaar en wacht je tot iemand als enige overblijft met zijn kaarten. Die is de Shithead.

6. Zenuwen

Ook bij Zenuwen is het doel om als eerste al je kaarten kwijt te spelen. Om te beginnen verdeel je alle kaarten over het aantal spelers. Vervolgens legt elke persoon zijn kaarten in 5 stapels. De eerste stapel bestaat uit 1 kaart, de tweede stapel uit 2 kaarten en ga zo maar door. De bovenste kaart draai je telkens om. Hebben 2 kaarten dezelfde waarde? Dan mag je deze op elkaar leggen en een kaart van de ene stapel weer omdraaien. Als er zo een stapel leeg geraakt, mag je daar de zichtbare kaarten van een andere stapel leggen.

De overgebleven kaarten leg je rechts in het midden tussen de spelers. Wanneer beide spelers klaar zijn, draaien ze op hetzelfde moment de bovenste kaart van hun stapel om en leggen ze deze tussen de stapels in. Hierop kunnen ze hun eigen speelkaarten neerleggen. Opgelet: de waarde van de kaarten moeten wel op elkaar volgen, net zoals bij Patience. De kleur doet er niet toe. Je hoeft ook niet meer je beurt af te wachten. Je mag zo snel mogelijk al je kaarten op volgorde (een cijfer eronder of erboven) neerleggen. Je wint het spel als je al je kaarten kwijt bent.

Geen speelkaarten in huis? Voor een prikkie heb je 2 stokken in huis:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock