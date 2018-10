Déze 6 sterrenbeelden hebben een hekel aan alleen zijn

De meeste mensen houden er niet van om veel tijd alleen door te brengen. Toch hebben deze zes sterrenbeelden, vergeleken met anderen, pas écht een grote hekel aan alleen zijn. Ben jij een van hen?

Ram (21 maart tot 19 april)

De Ram is een onafhankelijke vrouw, maar kan er niet tegen om alleen te zijn. “Ze verlangt altijd naar erkenning en waardering van anderen”, legt astrologische life coach Joshua MacGuire uit aan POPSUGAR. “Het zou veel schelen als de Ram meer van zichzelf leert houden. Door wat meer zelfvertrouwen te krijgen, durft de Ram eerder alleen te zijn.”

Stier (20 april tot 20 mei)

De Stier vindt het fijn als andere mensen haar nodig hebben, dat geeft haar het gevoel dat ze belangrijk is en dat anderen niet zonder haar kunnen. “De Stier moet leren begrijpen dat het niet erg is als ze de ander een keer niets kan bieden.” Als ze dat begrijpt, voelt ze zich minder snel nutteloos als ze een keer alleen is.

Tweelingen (21 mei tot 20 juni)

De naam zegt het al, Tweelingen zijn niet graag alleen maar met z’n tweeën. “Tweelingen zijn bijna geobsedeerd door communicatie, hebben veel ideeën die ze graag met anderen delen en willen veel van anderen leren”, vertelt MacGuire. Tweelingen kunnen daarom het beste een maatje vinden waar ze alles mee kunnen doen. In dit geval is het handig als die persoon ook een Tweelingen is.

Kreeft (21 juni tot 22 juli)

De Kreeft kan snel emotioneel worden, daarom is ze graag in de buurt van anderen. Dan zijn er altijd mensen in de buurt om haar te troosten wanneer dat nodig is. Bovendien is de Kreeft een zorgzaam persoon. “Ze zorgt graag voor anderen en dat gaat niet als ze alleen is.”

Weegschaal (23 sept tot 22 oktober)

Volgens de Weegschaal heb je pas balans in je leven wanneer je een partner hebt. Ze geeft liever aandacht aan een ander, dan aan zichzelf. Dus mocht hun partner wegvallen, dan voelen ze zich een beetje akelig. MacGuire: “Als de Weegschaal haar angst om alleen te zijn durft te confronteren, dan zou haar relatie met haar partner alleen maar sterker kunnen worden.”

Schorpioen (23 oktober tot 21 november)

Intiem contact hebben met anderen is heel belangrijk voor de Schorpioen. Liever één goede vriend, dan een hele vriendengroep. Ook is de Schorpioen geen type om lang single te zijn. Zij heeft het tegenovergestelde van bindingsangst, waardoor ze juist een hekel heeft aan alleen zijn.

“Als de Schorpioen in zou zien dat ze een onafhankelijke vrouw is, zou ze veel minder bang zijn om alleen te zijn”, zegt MacGuire.

Bron: POPSUGAR. Beeld: iStock