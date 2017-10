6 tips tegen een droge en gevoelige huid

Last van een geïrriteerde huid, helemaal in het najaar? Met deze tips houd je zelfs in de wintermaanden een gezonde gloed.

Hydrateren van binnenuit

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, want het maakt daadwerkelijk een wereld van verschil: drink voldoende water. Hét middel voor een gezonde huid. Probeer per dag 1,5 tot 2 liter water te drinken.

Natuurlijke ingrediënten

Je huid kan in de herfst wat extra hulp goed gebruiken, oftewel: smeren, smeren en nog eens smeren. Houd de boel goed vet. Omdat je huid door het gure weer en koude(re) temperaturen al kwetsbaarder is, doe je er goed aan producten te gebruiken die vrij zijn van parabenen en parfum. Let dus op met zeep, shampoo en andere, wat agressievere middelen, zoals peelings. Kies voor de fijne gezichts- en verzorgingsproducten van Juhldal. Speciaal voor de gevoelige huid en voor mensen met allergieën.

Bescherming

Blijft altijd belangrijk: smeren met een factor. Dus ook in de herfst en winter en ook als het hagelt en onweert. De zon kan ook in deze heel verraderlijk zijn. Bescherm jezelf dus te allen tijde tegen UV-straling en je huid is je eeuwig dankbaar.

Een goeie douche

Een gezonde huid begint met wassen. Maar let op: heet douchen of warm badderen zorgen voor extra uitdroging van de huid. Hoe lekker ook, kies eerder voor lauwwarm water om onder te staan. Klaar met douchen? Een soepele en gehydrateerde huid krijg je door zowel je gezicht als lichaam te verwennen met een fijne vochtinbrengende crème zoals de producten van Juhldal. Last van een gevoelige of droge hoofdhuid? Denk dan aan de PSO Shampoo No 4 van Juhldal.

Niet langer pips

In het najaar kan je bloedcirculatie door het koude weer en de gure wind achteruit gaan en daarom best een boost gebruiken. Tip: geef jezelf een gezichtsmassage terwijl je smeert met een crème met antioxidanten. Zo krijgt je gezicht meer kleur en voel je je energieker.

Fijne verzorgingsproducten met korting!

Ga in haastje-repje naar Etos voor de fijne gezichts- en verzorgingsproducten van Juhldal. Want vanaf 9 oktober t/m 5 november krijg je ook nog eens 25% korting op alle producten. Juhldal, overgewaaid vanuit Denemarken, heeft speciaal ontwikkelde producten om haar en huid weer in balans te brengen en te herstellen. Veel mensen met een gevoelige huid beleefde al veel plezier. De producten zijn vrij van parabenen en parfum, geschikt voor het hele gezin. En zitten barstensvol kruidenextracten, natuurlijke koudgeperste olie en bromeline. Dat laatste lost schilfers op, heeft een ontstekingsremmend effect: goed voor je huid. Hallo gezonde gloed!