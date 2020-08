6 tips voor een goede nachtrust tijdens deze plakkerige, warme nachten

De hittegolf is een feit en dat zorgt niet alleen voor snikhete dagen, maar ook voor warme nachten. Wij hebben daarom 6 tips verzameld waarmee je ook met een hittegolf als een roosje slaapt.

1. Houd het huis koel

Een goede voorbereiding is al het halve werk als je ’s nachts niet uit je bed wilt smelten. Zorg dan ook dat je overdag al voorzorgsmaatregelen treft om je huis koel te houden. Dat doe je met deze tips.

2. Kies je avondeten slim

Het klinkt misschien gek, maar wat je eet heeft veel invloed op hoe warm of koud je lichaam is. Wil je dat je lichaam afkoelt? Zorg dan dat je warme of pittige dingen eet en drinkt. Zo gaat je lichaam automatisch in een afkoelstand en slaap je ongetwijfeld een stuk fijner. En dít kun je dan het beste eten. Lekker, gezond én handig.