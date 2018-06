6 simpele trucjes om van fruitvliegjes af te komen

Fruitvliegjes houden we het liefst zo ver mogelijk uit onze keuken vandaan. Ook al zijn ze zo klein, ze zijn hartstikke vervelend en banen zichzelf elke keer weer een weg naar ons eten en drinken. Hoe wijzen we deze beestjes zo snel mogelijk de deur?

Onze frisdank, fruitsapjes, stukken fruit en noem maar op zijn niet veilig met die kleine vliegjes in huis.

1. Azijn en afwasmiddel

Twee producten die we vaak allemaal wel in huis hebben. Neem een kom en doe er wat azijn in met drie druppels afwasmiddel. De vliegjes houden van de geur van azijn en zullen eropaf gaan, maar verdrinken door het afwasmiddel.

2. Rode wijn

Net als wij houden fruitvliegjes van de geur van rode wijn. De vorm van de fles dient al een beetje als val voor de insecten: eenmaal verenigd met de heerlijke geur van rode wijn komen de vliegjes de fles niet meer uit door de smalle nek.

3. Ongefilterde appelciderazijn

Ook hierbij wordt er als het ware een val gemaakt voor de beestjes: haal de dop van de fles en span wat plastic folie over de opening, zet dit vast met elastiekjes en prik een opening voor de fruitvliegjes. De geur van de appelciderazijn vinden ze heerlijk en ook hier kunnen ze niet meer naar buiten.

4. Maak een val met papier

Pak een glas en doe er een laagje siroop in. Rol een velletje papier tot een trechter; dus een grote opening boven en een kleine opening onder. Zet de trechter in het glas en maak ‘m vast met plakband. Het ziet er misschien wat gek uit, maar van fruitvliegjes heb je geen last meer.

5. Melk, suiker en peper

Meng een halve liter melk, 400 gram suiker en 200 gram gemalen peper in een pan en laat dit 10 minuten sudderen. Giet het in een schaaltje en je kunt vaarwel zeggen tegen die vervelende beestjes.

6. Val met vers fruit

Maar misschien nog wel de allerbeste methode is deze fruitvliegval die in een handomdraai is gemaakt:

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock