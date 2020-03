7x de allerfijnste 90's romcoms die je nu absoluut terug wil kijken

Het lentezonnetje schijnt, maar wij blijven binnen. En wat kun je nou beter doen met al die tijd op de bank, dan het houden van een filmmarathon? Om je wat inspiratie te geven, hier een rijtje met de leukste romantische komedies uit de jaren ’90, die blijven heer-lijk!

1. Runaway bride (1999)

Met Julia Roberts in de hoofdrol is een film al snel heel fijn. Maar extra leuk is deze, die in het teken staat van deze actrice en een heleboel bruiloften.

2. Notting Hill (1999)

“I’m just a girl, standing in front of a guy, asking him to love her.” Als dát geen klassieker is? Ook hierin speelt Julia Robert weer de sterren van de hemel, samen met de oogverblindende Hugh Grant. Een film die je bijna iedere dag wel opnieuw wilt zien. Zwijmelen verzekerd.

3. You’ve got mail (1999)

Dat 1999 een goed jaar was voor goede romantische films, blijkt wel uit dit lijstje. Ook de superromantische film You’ve got mail kwam in dit jaar uit. Het liefdesverhaal van Tom Hanks en Meg Ryan, die elkaar online ontmoeten, wordt ondersteund door echte old school chatgeluidjes. Heerlijk!

4. Pretty Woman (1990)

Bij het kijken van deze film val je ongetwijfeld 30 jaar na dato nog steeds als een blok voor de charmes van Richard Gere. Maar ook voor de beeldschone Julia Roberts die tijdens de opnames van deze film pas 22 was. Hoe dan?!

5. Clueless (1995)

In deze tijdloze chick flick helpt de razendpopulaire Cher een nieuw meisje van school op haar weg naar populariteit. Alles gaat goed, totdat deze Tai ineens populairder wordt dan Cher zelf… Een smeuïg verhaal met een goede dosis aan mode inspiratie.

6. The Titanic (1997)

De klassieker der klassiekers met de onweerstaanbaar knappe Leonardo DiCaprio aan het roer. Samen met een piepjonge Kate Winslet vormt hij 1 van de mooiste koppels uit de filmgeschiedenis. En hé, in deze tijden heb je zeker wel tijd voor een film van ruim 3 uur. En die uitgelopen mascara zal toch lekker niemand zien.

7. Never been kissed (1999)

De 25-jarige Josie, gespeeld door niemand minder dan Drew Barrymore, heeft nog altijd haar eerste kus niet gehad. Maar dan mag zij undercover haar puberteit eens over doen op een middelbare school. En daar wordt ze verliefd op haar leraar Engels… Zoetsappiger kan haast niet, maar stiekem is het een feest om naar te kijken.

