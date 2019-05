De 7 commando's die iedere hond zou moeten leren

Als je een nieuwe hond neemt, heeft ‘ie waarschijnlijk wel wat gehoorzaamheidstraining nodig. Zo weet hij wat de regels thuis zijn en kun jij je trouwe viervoeter beter vertrouwen.

Er zijn commando’s die iedere hond moet kennen. Brandom McMillan, expert in het trainen van honden noemt ze ook wel de ‘zeven gemeenschappelijke commando’s’, omdat dit bevelen zijn die de meeste mensen routinematig gebruiken als ze huisdieren hebben.

McMillan geeft deze trainingslessen aan al zijn reddingshonden om hen te helpen veilig en braaf te blijven. Of ze nu het grootste deel van hun tijd in de achtertuin of in het hondenpark doorbrengen of vaak mee gaan wandelen met andere mensen of honden. Volgens de hondentrainer kun je het beste de hond elke dag een trainingssessie van 10 tot 15 minuten geven. Binnen een week of twee hebben de meeste huisdieren deze basisvaardigheden wel onder de knie.

1. Zit

McMillan leert de honden altijd altijd eerst te gaan zitten. Dit is een van de gemakkelijkste dingen om ze te leren. Zelfs wanneer huisdieren die nog niet vertrouwd zijn met het trainen, kunnen ze ‘zitten’ binnen een paar sessies onder de knie hebben. Bovendien kun je, als een hond eenmaal zit, doorgaan naar andere richtlijnen en commando’s.

2. Lig

Dit is een handig trucje voor jezelf, aangezien jij de controle in handen hebt wanneer je hond op z’n rug ligt. Omdat het commando je helpt je hond te besturen, is het ook een geweldige overgang naar meer gecompliceerde tricks zoals omdraaien of dood spelen.

3. Blijf

Een hond die weet dat ‘ie bij je moet blijven, loopt niet zomaar de straat op als jij ‘m losraakt. Daarom is dit een van de belangrijkste vaardigheden om te leren. McMillan raadt aan het te leren wanneer je pup moe en hongerig is, zodat ‘ie niet te hyper wordt en zich goed kan concentreren.

En wees geduldig: de meeste honden hebben minstens een paar dagen de tijd nodig om het commando ‘blijf’ te begrijpen. Het kan zelfs een paar weken duren om het onder de knie te krijgen. Om het makkelijker te maken zou je ‘m tijdens het oefenen kunnen verwennen met iets lekkers als beloning.

4. Kom

Als je van plan bent je hond overal mee naartoe te nemen, moet ‘ie weten hoe hij moet reageren als ‘ie geroepen wordt. Of het nu op straat is, in een hondenpark, in de supermarkt of bij iemand thuis. McMillan zegt dat het handiger is om eerst ‘blijf’ te leren en daarna pas ‘kom’. Dat maakt het hele proces wat makkelijker.

5. Naast

Alle honden moeten leren om rustig naast je te blijven lopen. Dit is vooral handig als je in de stad woont en een puppy hebt, want in drukke stedelijke gebieden is de stoep vaak niet heel breed. Zodra een hond naast je kan lopen, worden de wandelingen eenvoudiger en aangenamer voor je hond, maar ook voor jou.

6. Af

Als je honden niet op tijd traint, gaan ze tegen mensen en meubels opspringen. Dit is een van de meest voorkomende problemen met honden. Dus zorg ervoor dat je hond alle vier de poten op de grond kan houden. Je kunt je trouwe viervoeter dit het best aanleren door hem of haar te negeren en om te draaien als ze springt, haar poten vast te pakken of door een plastic fles met centjes te schudden terwijl jij ‘af’ roept, suggereert McMillan. Al deze dingen ontmoedigen springen, dus kijk even wat bij jouw huisdier het best werkt.

7. Nee

Dit is ook een hele belangrijke, want honden zijn hartstikke nieuwsgierig. Ze lopen rond, en ruiken overal aan, dus de kans is groot dat ze soms dingen doen die niet mogen. Door duidelijk ‘nee’ te zeggen, leer je ze dit af. Ze hebben hierdoor steeds sneller door dat ze iets doen wat niet mag.

