7 dingen die je nog niet wist over de musical Cats

Afgelopen december zagen we na ruim 10 jaar weer de musical Cats van Andrew Lloyd Webber in Nederland. Dat was zo’n succes, dat de musical komend voorjaar wordt verlengd.

De kattenmusical is wereldwijd een grote hit. Na het zien van het stuk snap je volledig waarom, maar nog niet iedereen dacht van te voren dat het zo’n hit zou worden. “Iedereen op West End dacht dat we helemaal gek geworden waren”, aldus Andrew Lloyd Webber, componist van de musical. “Men verwachtte dat het de grootste blamage uit de musicalgeschiedenis zou worden.” Dat was dus zeker niet het geval.

Dit, en nog 7 andere leuke weetjes:

1. Gebaseerd op een gedichtenbundel

De musical Cats is gebaseerd op T.S. Eliots gedichtenbundel Old possum’s book of practical cats. Dit werd zelfs door iedereen als een kinderboek beschouwd. Moesten zij eens weten…

2. Honden vs. katten

Om het nog iets aan te dikken: het oorspronkelijke idee van Eliot was om het boek over, niet katten, maar honden te laten gaan. Dit idee veranderde omdat volgens hem mensen zich beter kunnen vergelijken met katten. Hondenliefhebbers oren dicht: 1-0 voor de kattenliefhebbers.

3. Verfilming

Filmfanaten kunnen hun hart ophalen, want eind dit jaar verschijnt er een Hollywoodfilm die gebaseerd is op de musical. Met niemand minder dan Jennifer Hudson (vertolkt Grizabella), Taylor Swift (vertolkt Bombalurina) en Jason Derulo (vertolkt Rum Tum Tugger). Grote namen in de filmwereld dus.

4. Extra nummer

De musical was eigenlijk nog een nummer rijker geweest, maar deze werd in 2016 uit het stuk verwijderd. Dit is het nummer Growltiger’s last stand. Het liedje zou volgens critici te racistisch zijn omdat er gebruik werd gemaakt van een stereotype Aziatisch accent.

6. De hoofdrol

Eigenijk zou Judi Dench de rol van Grizabella spelen in de oorspronkelijke West End productie van Cats. Zij scheurde tijdens de repetities haar achillespees, waarna ze niet verder kon. Autsj! Ze werd daarom vervangen door actrice Elaine Paige.

7. ‘Memory’ zou eigenlijk niet worden uitgebracht

Memory, het bekendste nummer uit de musical, is gebaseerd op een gedicht van T.S. Eliot dat nooit is uitgebracht. Eliot’s vrouw, Valerie, vond het lied te droevig voor kinderen, dus koos hij er trouw voor om het niet op te nemen in het boek. Hij gaf het onvoltooide fragment wel aan componist Andrew en hij maakte van het onvoltooide gedicht toch het bekendste nummer.

8.De schrijver heeft de musical nooit gezien

T.S. Eliot heeft de musicalproductie van zijn boek nooit mogen aanschouwen. Hij stierf in 1965, vijftien jaar voordat de eerste productie van Cats werd opgevoerd. Een prijs won hij nog wel: in 1983 won hij postuum een Tony Award (Britse musicalprijs) voor zijn geleverde werk.

Wauw, wat een bijzondere musical zal dat zijn. Wil je het graag een keer live meemaken? De Theaterclub van Libelle heeft een exclusieve actie, namelijk: € 20,- korting per kaart!

Bron & beeld: Margriet