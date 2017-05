7 keukenspullen die je hoognodig weg moet gooien

Kom jij altijd plek te kort in je keuken? Dan is het tijd om plek te máken! Er zijn namelijk genoeg spullen in je keuken te vinden die je al jaren bewaart maar nooit gebruikt. Weg ermee!

Bekijk in bovenstaande video ook hoe je al je schoonmaakspullen overzichtelijk op kunt bergen.

1. Kookboeken die je nooit gebruikt

Waarschijnlijk heb je een heel rijtje kookboeken en receptenschriften staan. En hoe vaak gebruik je die nou eigenlijk? Ga eens door de stapel heen en bewaar alleen de boeken die je in het afgelopen jaar hebt gebruikt, of de boeken die van bijzondere waarde voor je zijn. De andere breng je naar de kringloop, een ruilbibliotheek, of je zet ze in een kast op zolder.

2. Mokken die je nooit gebruikt

Tussen het mooie servies staan vaak een boel mokken met gekke opdrukken, die je ooit cadeau hebt gehad of ergens gratis bij kreeg. Doe jezelf een plezier en gooi ze weg (of bewaar er hooguit 1 of 2), ze matchen toch niet bij de rest van je spullen.

3. Messen die je nooit gebruikt

Door de jaren heen verzamel je een hoop keukenmessen, maar zelfs een professionele kok heeft er niet meer dan 3 tot 5 nodig. Bewaar dus een schilmesje, een broodmes en een groot koksmes, en eventueel nog een extra setje, maar doe de rest van je overbodige messen de deur uit.

4. Gadgets die je nooit gebruikt

Je hebt met sinterklaas of kerstmis vast ook wel eens een keukengadget gekregen, denk aan een chocoladefonduesetje, een pastamaker, een wafelmaker, een ijsmachine of een broodbakapparaat. Gebruik je zo’n gadget minder dan 3 keer per jaar en neemt het veel ruimte in beslag? Hup, zet ‘m op Marktplaats of breng het naar de kringloopwinkel. Je kan namelijk ook gewoon chocoladefondue in een pannetje maken en brood bakken in de oven.

5. Je overschot aan Tupperwarebakjes

Je hebt echt niet 8 verschillende maten en vormen Tupperwarebakjes nodig. Hoe meer verschillende bakjes je hebt, hoe lastiger het is om ze netjes te stapelen en op te ruimen. Kies daarom 2 maten uit die je handig vindt en veel gebruikt, en zorg dat je van die maat zo’n 5 of 6 bakjes hebt. De rest mag weg uit je keuken, wellicht kun je ze nog ergens anders in huis goed gebruiken.

6. Plastic boodschappentasjes

Puilt jouw keukenkastje uit van de plastic boodschappentasjes, die je bewaart om ze ooit nog eens te gebruiken? Dat is heel milieubewust, maar je hebt echt niet 25 tasjes nodig. Bewaar 4 grote tasjes en 3 kleintjes, en gooi de rest weg. Eventueel kun je er nog een paar in je achterbak leggen, zodat je er altijd eentje bij je hebt.

7. Alles wat je gratis hebt gekregen

Bewaar jij ook altijd de eetstokjes, pakjes sojasaus, plastic saladevorken en ingepakte servetjes die je gratis bij je bezorgmaaltijd krijgt? Niet doen! De volgende keer dat je eten bestelt krijg je die spullen er namelijk wéér gratis bij.

Bron: Prima.co.uk. Beeld: Istock