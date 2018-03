7 redenen waarom het zo leuk is om met vriendinnen op vakantie te gaan

Het is ijskoud buiten, maar dat maakt het des te leuker om te kijken wat je gaat doen deze zomer. Dit is waarom op vakantie gaan eigenlijk altijd gezelliger, leuker én grappiger is samen met je beste vriendinnen.

1. Je kunt eindeloos over je man praten. Of je nu gewoon even wilt klagen of juist even kwijt wilt hoe gelukkig je met ‘m bent.

2. Ook al heeft een van je vriendinnen geen zin om een oud stadje te bezoeken, ze gaat toch mee omdat ze weet hoe leuk jij het vindt. Jij doet dat ook voor hen, want daar ben je vriendinnen voor.

3. Soms vraag je je weleens af of je wel een goede partner of moeder bent. Op vakantie heb je alle tijd om dat met je vriendinnen te bespreken en elkaar overtuigen dat het toch écht wel zo is.

4. Je kunt oneindig praten over ouder worden en alle kwaaltjes die daarbij komen kijken.

5. Je hoeft elkaar niet constant te vermaken. Bij sommige vriendinnen heb je het gevoel dat je je continu sociaal moet gedragen. Maar je beste vriendinnen kan je gerust een dag ‘negeren’ zonder dat dat voor irritaties zorgt.

6. Het is enorm bevrijdend. Niets zo fijn als op het vliegtuig stappen met je vriendinnen en even je dagelijkse beslommeringen van je eigen relatie, werk en kinderen ontvluchten. Hoe goed je relatie ook is, even wat quality time ver weg met vriendinnen maakt dat je je jonger voelt. Even lekker de boel de boel laten.

7. Je kunt net even wat dieper op de materie ingaan dan wanneer je even snel met elkaar afspreekt voor een broodje of een kop koffie.

Beeld: iStock