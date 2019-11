Aan déze 7 signalen kun je merken dat je hond gelukkig is

‘Wie is hier een gelukkig hondje?’, hoor je jezelf uitkramen. Grote kans dat je dit zelf aanvult – in dierenstem – met de naam van je viervoeter. Eh, misschien kunnen we toch maar beter naar de signalen kijken.

Want jammer maar helaas, praten kunnen ze niet. Althans, niet in woorden.

Welke kun jij afstrepen?

Kun je de meeste van de volgende punten uit dit lijstje afstrepen? Dan zit het wel goed met het serotonine- en tryptofaanlevel van Vicky of Rex.

1. Leunt hij of zij graag tegen je aan? Blije hond. Hij of zij vindt je nabijheid fijn en wil met je knuffelen. Ahhh, je baasje nu vast ook met jou.

2. Een hond die vol enthousiasme zijn voerbak induikt is vaak gezond, gelukkig en tevreden. Niet eten betekent vaak dat er iets aan de hand is.

3. Sta je weer eens te brabbelen tegen je hond, en houdt hij of zij de kop schuin? Dan probeert de hond hiermee aan te geven dat hij of zij naar je luistert en het belangrijk vindt wat je te zeggen hebt. Want ja, honden begrijpen niet altijd precies wát je zegt, maar hun schuine koppie geeft aan dat ze het in elk geval willen proberen.

4. Mag je op z’n buik kriebelen, dan mag je dit zien als een privilege: je hebt zijn of haar vertrouwen gewonnen en wil onderdanig zijn. Dit is namelijk een kwetsbare positie die ze in bedreigende situaties nooit zouden aannemen.

5. Het is een cliché, maar het blijft o zo fijn: de blije hond die je thuis ontvangt, of je nu een dag of 10 minuten bent weggeweest. Want serieus Rex, soms is je baasje alleen maar even naar boven gelopen… Enfin, je hond is blij om je te zien en is gelukkig met jou.

6. Bovenlichaam op de grond, onderlichaam omhoog, staart rechtop en kwispelend, oren naar voren en een strakke blik: aha, de speelhouding. Een hond die wel in is voor een spelletje voelt zich gelukkig.

7. En wanneer je de riem tevoorschijn haalt, is het al helemaal feest. Springen tegen de deur, kwispelen en misschien een paar ontsnapte blaffen. Je hond zit waarschijnlijk lekker in z’n vel en heeft zin om eropuit te gaan. Enge buitenwereld? Nee hoor.

Vertroetel jij je beestje soms misschien iets té, waardoor hij of zij de neus ophaalt voor het voer dat je 'm voorschotelt? Met dit handigheidje is dat voortaan verleden tijd:

Bron: Readers Digest. Beeld: iStock