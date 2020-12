7 tekenen dat je matras écht aan vervanging toe is

Zonder dat je het beseft, slaap je soms al veel te lang op hetzelfde matras. Heb jij last van slapeloze nachten? Rugpijn? Of één van de andere onderstaande dingen? Dan weet je zeker dat jouw matras aan vervanging toe is.

Om overdag goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat je goed slaapt. En één van de meest voorkomende oorzaken voor een slechte nachtrust is een slecht matras. Toch slapen veel mensen op een matras dat niet goed voor hun lijf is of al helemaal is versleten. Als jij onderstaande tekenen herkent, dan is dat ook bij jou het geval.

1. Hoe oud is jouw matras?

Ga eens na bij jezelf wanneer je je matras kocht. Is dat meer dan tien jaar geleden? Dan kun je meteen op zoek naar een nieuw matras. Na ongeveer zeven jaar is je matras namelijk al aan vervanging toe. En tien jaar op hetzelfde matras liggen is wel echt de max.