7 x waarom je lekker een avond naar het theater zou moeten gaan

Hoera, het is vandaag Internationale Theaterdag! En om dit te vieren zet Libelle zeven steengoede redenen op een rij om jou ervan te overtuigen om lekker naar het theater te gaan.

1. Ontspanning

Het theater biedt dé oplossing voor een heerlijk, ontspannen avondje uit. Verstand op nul, onderuit zakken in die stoel en laat de avond maar beginnen.

2. Ontmoetingsplek

Het theater is de ideale plek om nieuwe mensen te ontmoeten. De openingszin heb je al in de pocket: “Wat vond jij van de voorstelling?”. Daarnaast speelt tegenwoordig een groot aantal theaters in op alleengaande bezoekers. Zo worden er onder andere speciale avonden georganiseerd voor alleengaanden om, samen met andere theaterliefhebbers, te genieten van een fijne avond.

3. Blockbuster

Theater zet je aan het denken, want elk stuk bevat wel een boodschap of betekenis. Laat je eens verassen en inspireren en kies voor een avondje genieten van een (onbekend) toneelstuk in plaats van een Hollywood-blockbuster in de bios. Die film kan je altijd nog terugkijken…

4. Drankje

Theaters zijn tegenwoordig veel meer dan een plek voor toneel en spel. Je vindt er leukste cafés en tofste barretjes. Super handig, want dat na-kletsen gaat toch fijner onder het genot van een lekker drankje en daar hoef je dus niet lang naar te zoeken.

5. Boost

De cultuursector in Nederland heeft het niet bijzonder breed en staat behoorlijk onder druk. Maar als iedereen eens in de zoveel tijd een bezoekje zou brengen aan het theater, zou dit de sector weer een enorme boost kunnen geven. Win win!

6. Lekker weg

Theaters vind je door het hele land. Een goede reden dus om weer eens een andere stad te bezoeken. Maak er anders gelijk een heerlijk weekendje weg van. Maastricht, Leeuwarden of toch Haarlem? De keuze is reuze!

7. Nostalgie

Je kent ze vast wel, die grote amfitheaters waar de oude Grieken en Romeinen stukken opvoerden. Theater is één van de oudste vormen van entertainment. Een beetje nostalgie op de vrijdag- of zaterdagavond, waarom ook niet?

Overtuigd? Onze favoriet is zonder twijfel “Hendrik Groen – Pogingen iets van het leven te maken”.

Hendrik Groen – Pogingen iets van het leven te maken vanaf 21,50 Boek hier

Beeld: iStock