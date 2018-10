Van pauw tot bibberen van de kou: vandaag 70 nieuwe emoji beschikbaar

Eindelijk is het zover, voor alle iPhone-gebruikers onder ons. Het is tijd voor nieuwe emoji.

En daar hebben we best even op moeten wachten. Wie vanavond zijn of haar telefoon updatet, krijgt tientallen nieuwe emoji op de telefoon. En die zijn allemaal te leuk.

Zo vinden we eindelijk gezichtjes met rood haar, grijze lokken of krullen. Maar ook bevroren smileys (handig zo voor in de winter), pauwen, cupcakes en superhelden. Ook is het de tijd voor de kreeft en zelfs de mug. In totaal krijgen gebruikers ruim zeventig nieuwe emoji’s tot hun beschikking in iOS 12.1, schrijft Apple in een persbericht.

Wat je nog meer kunt met je update? Je kunt ook FaceTimen met groepen mensen. Zo kun je straks met maar liefst 32 mensen tegelijk videobellen via je telefoon.

Is dit je allemaal niet genoeg? Er wordt nu al hard gewerkt aan emoji voor in 2019. Voor dat jaar kun je onder andere een blindengeleidehond, een vlieger en een wit hartje verwachten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: nu.nl. Beeld: Twitter