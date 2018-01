7000 kippen zijn op zoek naar een nieuw huis

Altijd al gedroomd van een tuin vol kippen? Dan hebben wij goed nieuws voor je: bio-kippenboer Jan Cools uit Loenhout biedt namelijk al zijn leghennen (zo’n 7000) ter adoptie aan.

Voor slechts twee euro ben je al in het bezit van een kip.

Verzorging kippen

De kippen van Jan leggen niet meer op topproductie, wat betekent dat het voor een kippenboer commercieel niet meer interessant is om de hennen te houden. Het kost de boer namelijk meer om de kippen te verzorgen dan dat ze opbrengen.

Slachthuis

Normaal gesproken worden kippen in zo’n situatie verkocht aan het slachthuis, maar deze keer dus niet. Organisatie Les Poules Heureuses (De Gelukkige Kippen) kreeg lucht van de situatie van boer Jan, en stelde een zogeheten adoptie-actie voor. ‘’Toen ik hoorde wat het plan was dacht ik: waarom niet? Ik vind het positief dat mensen kippen willen redden. Zo krijgen kinderen tenminste een echte kip te zien en weten ze waar de eitjes vandaan komen.’’

‘’Ik doe het voor de kippen’’

Boer Jan vraagt 2 euro per kip, wat een kwart is van de prijs van een normale jonge kip in de winkel. ‘’Ik doe het voor de kippen, want rijk zal ik er niet van worden.’’ gaat hij verder. ‘’Ik heb al tegen mijn vrouw gezegd dat ze een paar dagen vrij moet nemen, want alleen ga ik dat niet aankunnen. Mensen komen voor 2 of 3 kippen, ik heb er 7000: ik zal wel even bezig zijn om die te vangen. Daarom hebben we ook specifieke data voorgesteld. Op 13,14 en 16 februari kan je de kippen komen ophalen.’’

Lijkt het jou wel wat om een paar kippen te adopteren? Kijk dan op deze site voor meer informatie.

Bron: Radio 2. Beeld: iStock