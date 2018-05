We hebben een prachtig Pinksterweekend voor de boeg met een stralend zonnetje waar we blij van worden. Wat maakt dat we van die heerlijke zonnestralen zelf zo gaan stralen? Dit zijn de zeven meest gegeven argumenten waarom we zo gek zijn op de zon.

Brrr

Blauwbekken wordt echt niemand vrolijk van en daarom is het grootste voordeel van de zon dat het ons zo lekker warm houdt. Geen gedoe en gesleep met onhandige sjaals, dikke jassen, gebreide mutsen en warme wanten, maar gewoon in je T-shirtje de deur uit.

Vakantiegevoel

Niets is zo veranderlijk als het weer, maar als in Nederland íets zeker is, is dat een paraplu geen overbodige luxe is in dit regenachtige kikkerlandje. Voor zonzekerheid reizen we af naar tropische bestemmingen, maar áls er dan zon en warmte is in Nederland, associeert ons lichaam dat (onbewust) met een heerlijk vakantiegevoel. En zeg nou zelf, wie wordt er niet blij van vakantie?

Vitamine D

De zon is rijk aan vitamine D. Een belangrijke vitamine waar een grote rol voor is weggelegd bij een goede werking van spieren, sterke botten en tanden en het immuunsysteem. Zonlicht op de huid zet het lichaam aan het werk om zelf vitamine D aan te maken. Een goed excuus om op zonnige dagen even extra de tijd te nemen om van de zon te genieten.

Strand of terras

Een ander argument dat pleit voor ultiem genieten van een heerlijk zonnetje is het buitenleven. We zetten massaal de tuindeuren open, laten de was door Moeder Natuur drogen en ’s avonds genieten we met de familie van een barbecue in de tuin. En wat dacht je van zo’n heerlijk ontspannen dagje strand of gezelligheid op de overvolle terrassen?

Bruine teint

‘Wat zie je wit’ is nou niet echt een opmerking waar je op zit te wachten, gevolgd door de opmerking ‘voel je je wel goed?’. Bleekjes zien wordt geassocieerd met ziek zijn, terwijl een sun-kissed-teint je juist doet stralen. Een gezond bruin kleurtje, daar worden vrolijk van! Maar let op, smeer je wel even goed in, want op een rode toet zit niemand te wachten…

Lengte der dagen

Een open deur, maar zomerse dagen kunnen lekker lang duren ten opzichte van die winterse, donkere dagen. Dit maakt dat je veel meer uit je dag kan halen. Je wordt wakker bij natuurlijk zonlicht en stapt niet om 17.00 uur slaperig in alle donkerte het kantoor uit. Een lange dag betekent eindeloos veel mogelijkheden!

Minder stress

Een natuurlijk antidepressivum, zo wordt zonlicht ook wel genoemd. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat zonlicht de aanmaak van serotonine verhoogd en dit stofje zorgt op haar beurt weer voor het ervaren van minder stress en makkelijker loslaten. We voelen ons meer ontspannen, vrijer en positiever!

De zon ook elders ervaren? Boek dan deze heerlijke citytrip naar Valencia:

3-daagse vliegreis naar Valencia vanaf 159,- Boek hier

Of ga je toch liever naar Mallorca? Libelle’s Barbara vertelt waarom dat écht een goed idee is:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock