Een viervoeter in huis is natuurlijk reuzegezellig, maar dit kan ook die typische hondengeur met zich meebrengen.

Dat is je misschien al eens opgevallen toen je een tijdje van huis was en de deur binnenstapte. Of misschien heeft iemand anders het je weleens verteld. Hoe dan ook, daar willen we natuurlijk van af.

1. De bron

Eh, niet van de hond natuurlijk, maar wel van het typische geurtje. Je kunt hiervoor allereerst het beste naar de bron kijken: is de vacht van de hond goed verzorgd? Een hond brengt natuurlijk een geur met zich mee net zoals jij en ik doen, maar hij hoeft niet per se te stinken. Een goed verzorgde vacht met een speciale shampoo zal de verergerde geur aanpakken en de huid van de hond niet aantasten.

2. Niet de enige met allergie

Nog zo’n tip: let op het voer dat je je hond geeft. Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar men zweert erbij dat vers voer minder vervelende geurtjes veroorzaakt dan goedkopere brokjes. Wat wél zeker zal helpen, is om op voedselallergieën van je hondje te letten (ja, echt!). Dit zal een verminderde huidweerstand veroorzaken door gisten en bacteriën. Maak in dat geval snel een aanpassing in het voedsel.

De meest voorkomende oorzaak van een stinkende vacht is trouwens een huidinfectie met gisten of bacteriën. Vooral de gist Malassezia pachydermatitis is een beruchte veroorzaker. Bacteriën en gisten houden van vocht en warmte, en waar vind je die? In de oren, tussen de tenen, in de oksels, in de liezen en in huidplooien. Ze zijn verder niet gevaarlijk en ook niet besmettelijk, maar je moet ze wel aanpakken om onfrisse geurtjes te bestrijden.

3. Klapperende oren

Nu we toch bezig zijn: infecties kunnen ook nare geurtjes veroorzaken. Een veelvoorkomende plek van infecties is het oor. Overtollig oorsmeer kan leiden tot een ophoping van bacteriën en vervolgens ontstekingen. En dit ruikt niet al te fris. Er zijn speciale oordoekjes en oorreinigers te verkrijgen om de oortjes weer schoon te maken.

5. Spulletjes

Natuurlijk komt de geur niet enkel van je hond af, maar ook indirect van de spullen. De vettige huid trekt na verloop van tijd in z’n kleed of mand en dit zal ook een groot deel van de hondengeur in huis met zich meebrengen. Wassen op hoge temperatuur is de oplossing.

6. Frisse lucht

Frisse lucht zal de hondengeur grotendeels zo het raam uitblazen. Doe dit wel regelmatig en vergeet daarbij ook slaapkamers en andere ruimtes niet om het goed te laten doorluchten in huis.

7. Gezellig met bloemetjes

De laatste tip is een vrolijke. Een simpele en effectieve manier om de onfrisse geurtjes te bestrijden is door regelmatig een gezellig bosje bloemen op tafel te zetten. De natuurlijke parfum neutraliseert de geur. Fijn!

Zorg ervoor dat je hond 1 tot 4 keer per jaar een grote schoonmaakbeurt krijgt. Dit kan onder de douche, alleen kan het zijn dat je hond dan erg onrustig is. Zo gaat dat gemakkelijk en snel:

Bron: Hondengeurverwijderen, Mcvoordieren. Beeld: iStock