8 verrassende bestemmingen voor een citytrip met je beste vriendin

Londen, Parijs, Rome… Altijd heerlijk om één van deze Europese parels te bezoeken, maar gooi het eens over een andere boeg en ga voor iets spannends en origineels. Wat dacht je van Newcastle, of Zadar?

Want zeg nou zelf, de Eiffeltoren en de Big Ben blijven prachtig, maar het is ook leuk om eens een nieuwe plek te ontdekken. Wij zetten de meest originele bestemmingen voor jou op een rij. Allemaal in Europa, allemaal op hun eigen manier verrassend en uniek.

1. Krakau

De gezelligste stad van het Oosten is zonder twijfel het Poolse Krakau en dat hebben ze daar geweten: de stad werd in 2016 benoemd tot beste stedentripbestemming van Europa. En dat is niet zo gek, want je kunt er heerlijk winkelen, eten en drinken voor écht kleine prijsjes. Meer dan 500 jaar was deze stad de hoofdstad van het land en dat is te zien aan het aantal majestueuze, prachtige paleizen. Onze favoriet? Het Wawelkasteel.

2. Dublin

Een lekker glas Guinness drink je in hoofdstad van Ierland. Dublin is makkelijk en snel te bereiken met een tal van budgetairlines. Het heeft de kosmopolitische uitstraling van een hoofdstad, terwijl de sfeer er tegelijkertijd heel gemoedelijk is. Perfect dus voor een weekend bijkletsen. En wij hebben ook nog eens een te gekke aanbieding voor je.

3. Zadar

Za-watte? Zadar! Lekker weer, smalle straatjes waar je uren doorheen kunt slenteren én talloze stadsstrandjes voor dagen luierplezier. Zadar ligt in Kroatië en is gebouwd op een schiereiland. Daarom staat bijna alles in deze fijne stad in het teken van de zee. Het maritiem museum is daarom een dikke aanrader. Zin in een combinatie van zon en cultuur? Hier moet je zijn.

4. Newcastle

Dol op cruises? Ja? Kies dan voor het te gekke Newcastle. Deze hippe Engelse stad is perfect bereikbaar per mini-cruise en geeft je dus gegarandeerd een heerlijk vakantiegevoel, terwijl je in werkelijkheid maar 3 dagen de hort op bent. Bijzondere architectuur, gezellige mensen en een bruisend uitgaansleven kenmerken deze havenstad kenmerken. Er zit maar één ding op: bel NU je vriendin op en boeken die handel.

5. Riga

Wie denkt dat de Baltische Staten grauw en grijs zijn hebben het mis. Riga, de hoofdstad van Letland, is een bijzondere mix van Stockholm en Parijs, maar zou eigenlijk met niets anders vergeleken mogen worden, zo bijzonder en eigen is het. Liefhebbers van Jugendstil worden hier op hun wenken bediend, want de stad staat bekend om haar prachtige Jugendstil-architectuur. En wist je ook dat je in Riga voortreffelijk kunt eten? De stad werd in 2017 namelijk bekroond tot culinaire hoofdstad van Europa. Gáán.

6. Pécs

Nog zo’n onontdekte plek die perfect geschikt is voor een weekendje weg met je beste vriendin. Pécs ligt in Hongarije en was in 2010 de culturele hoofdstad van Europa. De stad is gemakkelijk per trein te bereiken vanuit zowel Boedapest, als Wenen en Sarajevo. Zo blijf je flexibel met vliegen en kun je kiezen voor de luchthaven die jou het beste uitkomt. Het meest bijzonder aan Pécs zijn de Romeinse, vroeg-christelijke monumenten die overal in de stad opduiken. Zeker een bezoekje waard.

7. Leeuwarden

Wie zegt dat je moet vliegen om een heerlijk weekend weg te kunnen? Met de auto, trein of fiets kom je soms ook heel ver, vooral in eigen land. Fiets? Ja! Leeuwarden is uitermate geschikt voor fietsfanaten, maar heeft daarnaast nog veel meer leuks te bieden. Wat dacht je bijvoorbeeld van talloze geweldige restaurants, of bijvoorbeeld het Fries Museum? Check deze mooie aanbieding voor een topweekend weg.

8. Dresden

Natuurlijk is het leuk om naar Berlijn te gaan als je naar Duitsland gaat, maar niet bijster ver daarvandaan ligt Dresden, een gemoedelijke, mooie stad en uitermate geschikt om te winkelen, biertjes te proosten in de vele biergartens of cultuur te snuiven. Wist je bijvoorbeeld dat de Sixtijnse Madonna van Rafaël met de twee beroemdste engeltjes ter wereld (foto) hier hangt? Met haar prachtige barokke uitstraling is Dresden echt de must-see van Duitsland.

Beeld: iStock.