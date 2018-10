8 dingen waar je flosdraad nog meer voor kunt gebruiken

Je hebt het thuis vast in een kastje in de badkamer liggen. Maar wist je dat je naast je tanden flossen met flosdraad genoeg andere dingen kunt doen? Wij hebben de meest verrassende dingen op een rijtje gezet.

1. Los brillenpootje vastmaken

Als je ergens bent, is het natuurlijk hartstikke vervelend als het schroefje van je (zonne)bril losgaat, waardoor het pootje eraf valt. Met wat flosdraad krijg je het pootje tijdelijk weer aan de bril, waardoor je hem moeiteloos weer op kan zetten. Rijg een stukje flosdraad door het gat waar de schroef uit kwam en maak een knoop. Het houdt het brillenpootje op zijn plaats, zodat je de bril nog steeds kan dragen tot hij gemaakt wordt.

2. Toetsenbord schoonmaken

Net zoals flosdraad de kleine openingen tussen je tanden schoonmaakt, kan het ook de gleuven in je toetsenbord schoon krijgen. Bind de uiteinden van een stuk flosdraad aan je wijsvingers en ga langs de gleuven van het toetsenbord om al het stof weg te krijgen.

3. Een druipende gootsteen stil krijgen

Hoe irritant is het als je de kraan helemaal dicht hebt gedraaid, maar hij nog steeds drupt. Je belt dan natuurlijk gelijk de loodgieter, maar voordat hij langs kan komen, biedt flosdraad de oplossing. Knoop een stuk flos aan de onderkant van de kraan vast. Het flosdraad dempt het water terwijl het langs de draad naar de afvoer glijdt.

4. Cake snijden

Gelijke plakken snijden is lastiger dan je denkt. Maar eerlijk is eerlijk: flosdraad werkt beter dan een mes of taartsnijder. Probeer het zelf maar eens. Heb je rechthoekige cake, dan kun je gewoon met een stuk flosdraad van boven naar beneden stukken snijden. Heb je een ronde cake en moet-ie horizontaal doormidden? Steek dan een paar tandenstokers aan de zijkant op de juiste hoogte, om een richtlijn te bieden. Haal dan het flosdraad om de taart heen en trek aan beide uiteindes. De ronde wordt steeds kleiner en et voìla: de taart is perfect doormidden gesneden.

5. Vastgeplakte koekjes loskrijgen

Hetzelfde trucje pas je ook toe bij het loskrijgen van vastgeplakte koekjes op de bakplaat na het bakken. Schuif gewoon een stukje flosdraad onder het koekje langs en je heerlijke bakcreaties blijven perfect heel. Eet smakelijk!

6. Vastzittende ring verwijderen

Wanneer je vingers wat zijn opgezwollen en je je ring niet meer uitkrijgt, biedt flosdraad de uitkomst. Wikkel een stukje draad rond de vinger waar de ring op vastzit, steeds wat dichter naar de ring toe. Zodra je bij de ring bent, probeer je wat draad door de ring te krijgen. Als dat lukt, moet je in staat kunnen zijn de ring los te krijgen door het draad los te maken.

7. Plakkerige foto’s van elkaar krijgen

Je kent het wel: je bent tussen de oude foto’s van je (groot)ouders aan het bladeren totdat je twee foto’s tegenkomt die op elkaar geplakt zitten. Zonde om ze kapot te scheuren, dus pas je op met uit het elkaar trekken. Je kunt hiervoor het beste een stuk flosdraad voor gebruiken. Schuif een stuk draad tussen de twee foto’s en ze zullen moeiteloos van elkaar scheiden.

8. Gebruiken als elastiekje

Mocht je even geen elastiekje bij de hand hebben, dan kan flosdraad een tijdelijke oplossing bieden. Dit werkt misschien niet zo goed bij vrouwen met dik haar, maar het is wel ideaal voor vrouwen met dun haar.

En dat is niet het enige. Met flosdraad kun je namelijk ook zelf je ruk dichtritsen. Hoe je dat doet, is te zien in de video hieronder:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: TipHero. Beeld: iStock