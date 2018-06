Deze 8 kleine veranderingen helpen je een steentje bij te dragen aan het milieu

Om het milieu te verbeteren helpen alle beetjes, echt! Ook jij kunt het verschil maken. En daar hoef je echt niet je hele leven voor op z’n kop te zetten. Deze acht kleine veranderingen helpen je al een steentje bij te dragen aan het milieu.

1. Ruil van kleding

Als je een ecologisch leven probeert te leiden, kun je het beste zo min mogelijk kleding shoppen. Het is veel slimmer om van kleding te ruilen. Dit kan met je collega’s, vriendinnen of in een tweedehandswinkel.

2. Geen papieren boodschappenlijstje

Tegenwoordig heeft zo goed als iedereen een smartphone en die kun je voor héél veel dingen gebruiken. Maak jij altijd een boodschappenlijstje voordat je naar de supermarkt gaat? Bewaar deze dan in de notities van je smartphone en schrijf ze niet op een papiertje. Is toch zonde van dat papier, niet waar?

3. Lees de houdbaarheidsdatum goed

Voedseletiketten kunnen soms erg verwarrend zijn. Je hebt namelijk twee verschillende soorten: tenminste houdbaar tot (THT) en te gebruiken tot (TGT). Producten die kort te gebruiken zijn, zoals zuivel, vlees en groenten krijgen een TGT-datum mee. Dit houdt in dat je deze producten na deze datum beter niet meer kunt nuttigen. THT staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar het is zeker nog veilig om te eten. Dus gooi niet zomaar voedsel weg, dat is verspilling.

4. Eet soms ook restjes

Grote kans dat jouw vriezer of koelkast vol ligt met restjes. Vergeet deze niet op te eten, want het is zonde om ze weg te gooien.

5. Overtuig je baas één dag per week thuis te werken

Volgens The Live Earth Global Warming Survival Handbook is het goed voor het milieu om thuis te werken. Als één miljoen mensen slechts één dag per week thuis zouden werken, zou er drie miljoen ton aan CO2 bespaard kunnen worden. Als dit bij jouw werk niet gaat, kun je nog voor een andere optie gaan. Overweeg dan een carpool te organiseren met collega’s of ga af en toe met het openbaar vervoer.

6. Doe je boodschappen online

Winkelen vanuit je lui stoel klinkt ideaal, maar het is ook nog eens goed voor het milieu. Waarom? Het scheelt weer een ritje met de auto en vele supermarkten bieden aan om ‘geen tassen’ te gebruiken bij de bestelling, om zo milieuvriendelijker te zijn.

7. Wees voor een dag in de week een veggie

Volgens onderzoek van de Universiteit van Oxford is het goed voor het milieu om af en toe vlees en zuivel uit je menu te schrappen. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is landbouw een van de belangrijkste oorzaken voor het uitsterven van grote wilde dieren. Als veganistisch eten geen optie is voor jou, kun je er ook voor kiezen om één dag in de week alleen geen vlees te eten.

8. Papierloos leven

Onze brievenbussen worden overspoeld door folders, rekeningen en andere brieven. Kies ervoor om het verschil te maken en ga voortaan papierloos door het leven. Plak een ‘geen reclame’-sticker op je brievenbus en geef online bij bedrijven aan dat je belangrijke brieven liever per e-mail ontvangt. Dit is niet alleen milieuvriendelijker, je kunt hierdoor deze belangrijke brieven ook nooit meer verliezen. Wil je toch graag de folders bekijken? Er bestaan genoeg apps die alle folders voor je op een rijtje hebben gezet.

Bron: Independent. Beeld: iStock