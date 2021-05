8x dateleed: “Eerste date had hij voor de gezelligheid zijn moeder meegenomen”

Het klinkt zo mooi: liefde op het eerste gezicht. Bij de meeste mensen is er toch net iets meer nodig dan die verpletterende oogopslag. Maar na deze dates is een volgend afspraakje wel erg ver weg.

Aafje (37): “Wat moet je met een man die je na een paar keer chatten voor het eerst in levenden lijve ziet, bij de handdruk een condoom in je hand propt en zegt: ‘Jij mag het initiatief nemen, ik heb geen zin in #metoo-toestanden.’ Ik heb hem het condoom meteen teruggegeven. De date duurde alles bij elkaar nog geen minuut.”

Meryam (48): “Tinderdate, we gingen samen naar de film. Hij had de kaartjes gekocht, ik betaalde de borrel en snackplank vooraf en het snaaiwerk voor tijdens de film. Daaraan was ik meer kwijt dan hij aan de kaartjes, maar toen ik aan het einde van de avond zei dat ik een tweede date niet zag zitten, stuurde hij wel een Tikkie voor mijn kaartje. Hij wilde zijn ‘investering’ terug.”

Madelon (39): “Eerste date. Hij had voor de gezelligheid zijn moeder meegenomen naar het koffietentje. Ze bleef erbij en hoorde me uit: waar ik werkte, of ik ‘netjes’ was, waarom ik een tattoo had. Uit alles bleek dat ze me te min vond voor haar prins. Hij zat erbij en keek ernaar.”

BN’er

Angelica (58): “Eerste date in het Americain in Amsterdam. Hij was erg knap en anderhalf uur non-stop aan het woord zonder ook maar één vraag aan mij te stellen. Hij vond zichzelf gewéldig, dat was duidelijk. Toen hij niet lang daarna een BN’er werd, kreeg hij eindelijk het publiek dat wel geduldig naar hem luisterde. Ik ben na die avond afgehaakt. Was hij heel verbaasd over, hij had ‘een topavond’ gehad.”

Lekker larpen

Vere (38): “Hij beloofde ‘een dagje in de natuur’. Hij bleek een LARP’er (Live Action Role Play) te zijn. Ik heb uren op een boomstam naar volwassen mannen zitten kijken die volledig verkleed Game of Thrones naspeelden. Voortaan toch even doorvragen.”

Stoer of stalker?

Tracey (42): “Hij behoorde tot mijn kennissenkring, maar ik had zijn avances afgewimpeld, want hij was mijn type niet. Hij heeft toen een fake-account aangemaakt op de datingsite waar ik ook op zat en zijn profiel zo ingevuld dat we enorm matchten. Ik verheugde me op de eerste date, tot ik hem zag zitten. Rode roos op tafel, grijns van oor tot oor. Alsof ik alsnog als een blok voor hem zou vallen. Hij snapt nog steeds niet waarom ik boos was, zelf vond hij het een geniale zet.”

Cheers!

Kim (44): “De man was leuk, welbespraakt en charmant en bood aan me naar huis te rijden. Eenmaal in de auto bleek waarom: ik moest blazen om zíjn alcoholslot te ontgrendelen. Hoe haal je het in je hoofd om twee bellen wijn te drinken als je gepakt bent voor iets wat een alcoholslot oplevert?”

Get a room

Carolijn (49): “We zaten te eten in een restaurant toen een vrouw op het raam bonsde, enthousiast zwaaide en binnenstormde. Het bleek zijn ex te zijn. Ze kwam bij onze tafel staan kletsen, snoepte intussen de helft van zijn bord leeg, nam een slok van zijn wijn en ging nog net niet op zijn schoot zitten. Aangezien hij geen seconde zijn best deed om haar duidelijk te maken dat we een date hadden, heb ik haar mijn stoel aangeboden en ben weggegaan. Nooit meer iets van gehoord.”

Beeld: Getty Images