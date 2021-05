8x dateleed: “Op onze tweede date had hij een tattoo van mijn naam op zijn onderarm”

Het klinkt zo mooi: liefde op het eerste gezicht. Bij de meeste mensen is er toch net iets meer nodig dan die verpletterende oogopslag. Maar na deze dates is een volgend afspraakje wel erg ver weg.

Anneke (52): “Derde date, drankje bij hem thuis. Ik was in voor meer, maar hij stond erop eerst een joint te roken om ‘zich te ontspannen en beter te presteren’. Ik heb drie kwartier naar een spacende man zitten kijken die me het kabouterboek van Rien Poortvliet in detail wilde laten zien. Toen vond ik het welletjes.”

Simcha (28): “Mijn raarste date was met een coassistent die net achtenveertig uur dienst had gehad. Hij was een beetje smoezelig en doezelig. Toen ik van de wc kwam, trof ik hem slapend aan achter een martini.

Salma (37): “Deel één van de eerste date: een bezoek aan een karaokebar, waar hij zwoel I Got You Babe met me wilde zingen. Best ongemakkelijk als je elkaar pas tien minuten kent. Deel twee van de avond: naar een open mic bar, waar hij totaal niet grappig was. Hij vond zelf trouwens van wel: ‘Ik ben een rockster’, zei hij steeds. Euh, nee.”

Amanda (34): “Eerste date, tien minuten aan tafel. Ik liet een foto van mijn hond zien. Hij toonde me een foto van zijn penis. ‘Ik voel me niet zo lekker, ik moet gaan’, was het enige wat ik nog kon zeggen. Het was niet eens gelogen.”

Groot gebaar

Anja (41): “Komt die gast op onze tweede date aan met een tattoo van mijn naam op zijn onderarm. En nog kwaad ook dat ik daar niet enthousiast op reageerde en zei dat ik naar huis ging. Daarna vroeg hij een bijdrage in de kosten van een cover-up. Huh?”

Informatieve ex

Dyonne (47): “Leuke afspraak met leuke man, tot zijn telefoon ging: de buurman. Z’n dronken ex bleek voor zijn deur stennis te staan schoppen. Hij zei: ‘Rijd maar met mij mee. Het is zo geregeld, dan laten we bij mij thuis wat eten bezorgen.’ Het werd een avondvullend programma in therapeutisch sussen. Ze at een stuk pizza met ons mee om te ontnuchteren en ik heb uiteindelijk een Uber met haar gedeeld om thuis te komen. Na alles wat ze me tijdens de rit over hem vertelde, had ik niet meer zo’n zin in hem.”

Van de coke

Mandisa (51): “In de chat was hij heel leuk en geestig, maar live bleek bij een opgefokte cokesnuiver te zijn. Tot hij een niet te stelpen bloedneus kreeg. Hij stopte zijn servet in zijn neus, het bleef maar bloeden. Hij zakte zelfs even weg, consternatie alom in het restaurant. Toen de ambulance voorreed, heb ik hem het beste gewenst en hem geblokkeerd in mijn telefoon.”

Avontuur

Soof (48): “Hij wilde naar ‘een speciaal tentje’. Het was een uur rijden, het werd donker, de wegen werden steeds smaller. Ik had visioenen van krantenkoppen: ‘Vrouw verkracht en vermoord’. Stiekem mijn locatie gedeeld met een vriendin. Uiteindelijk draaiden we een erf op waar een vriend in een keet een illegaal huiskamerrestaurant runde, met obscure maar lekkere dingen als rauwmelkse kaas, zelfgestookte wodka en eigenhandig geschoten haas. Bizarre avond én ochtend: we hadden te veel gedronken om nog te kunnen rijden en hebben in de auto geslapen.”

Ga je op date? Zó voorkom je dat het een domper wordt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images