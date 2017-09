9 dingen die iedereen herkent bij het inruimen van de vaatwasser

De vaatwasser inruimen klinkt heel eenvoudig, maar zo’n simpel klusje kan voor flink wat frustratie zorgen. Frustraties die we allemaal kennen.

1. Iedereen heeft zo zijn eigen systeem bij het inruimen van de vaatwasser, wat nog weleens kan leiden tot een kleine discussie met je partner over dat ene bord dat echt niet goed staat.

2. Nog zo’n discussiepuntje: het bestek. Zet je messen rechtop in de houder (lees: je kunt je vingers eraan openhalen, maar het wordt wel schoon) of met het snijvlak naar beneden (lees: de veiligste, maar minder schone optie)?

3. Het is ons nooit helemaal duidelijk wat nou wel en niet in de vaatwasser mag. Moeten we die houten snijplank met de hand afwassen of kan-ie gewoon mee?

4. En dan hebben we het nog niet eens over groot servies dat nét niet in de vaatwasser past waardoor het sproeiarm bij elk rondje tegen het servies draait.

5. Maar we willen zoveel mogelijk in een keer in de machine krijgen. Hoe-doe-je-dat?

6. Dat je per ongeluk een glas niet hebt omgedraaid en er na het programma van dit vieze water in is achter gebleven.

7. Handig al die verschillende soorten tabletten, maar moet het plastic er nou wel of niet af?

8. De minuten van de vaatwasser lijken minuten van een andere planeet te zijn. Het 45-minuten programma duurt nóóit 45 minuten.

9.Dat je kiest voor het snelle programma en alles dan nog nat is als het klaar is. De tijd die het nu kost om af te drogen had je beter in een langer programma kunnen steken…

Beeld: iStock.