Nog 9 euro over? Koop een vliegticket en sla die herfst gewoon over

Je kun het je niet voorstellen maar mocht je nog een kleine negen euro overhebben deze maand, geef die dan uit aan iets leuks. Een vakantie, bijvoorbeeld.

Want voor dit prijsje ben je zo al in het zuiden van Spanje, om maar iets te noemen.

Via Jetcost kom je met een klein budget nog eens ergens. Voor 9 euro ben je in Malaga of in Barcelona en wil je in december naar Londen? Je vliegt dan al vanaf Schiphol naar de Britse stad voor een fijne 19 euro. Of wat dacht je van Lissabon voor 29 euro? Kijk, dat zijn nog eens gezellige prijzen, zodat er wat budget overblijft voor een eventuele sangria of een tour in een rode dubbeldekker.

Vaak helpt het al om even naar vliegvelden als Eindhoven of Rotterdam te kijken – je kunt vaak goedkoper reizen vanaf deze vliegvelden dan vanaf Schiphol. En denk aan bestemmingen als Praag, Boedapest of Madrid: dat zijn goedkope steden om naartoe te reizen. Heb je toch mooi die extra vakantie in deze herfst te pakken.

Bron: Jetcost. Beeld: iStock