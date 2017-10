9 feitjes over stof die je nog niet wist

Stofnesten in huis: het lijkt soms wel alsof er niet tegenop te stoffen is. Maar dat ligt niet aan jou, tegen stof kun je écht niet vechten.

Om dat te bewijzen heeft Helpling, het platform voor het boeken van een huishoudelijke hulp, 9 verrassende feiten voor je afgestoft.

1. Mensen veroorzaken stof

Zo is je huis schoon, een ander moment ligt er overal stof. Het lijkt wel of stof uit het niets ontstaat, maar dat is niet waar. Uit elke beweging in huis ontstaat stof. Als er bijvoorbeeld 2 mensen over de vloerbedekking lopen, stijgt er 2 milligram stof omhoog. Dit is net zoveel stof als dat er vrijkomt bij het roken van een halve sigaret.

2. Stof kan je geld kosten

Een stoffige radiator is 30 procent minder krachtig, dus die moet je goed schoonhouden. Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee hoor: hang een vochtige doek achter de verwarming en gebruik vervolgens een föhn om de dwarrelende stof weg te blazen.

3. Stof verwijderen? Houd het droog

Nee, gebruik geen natte doek! Met een natte doek veeg je het stof juist alleen maar uit. Een droog microvezeldoekje trekt stof aan als een magneet: hiermee verwijder je stof eenvoudig zonder het te verspreiden.

4. Planten zijn niet schuldig

Ligt er regelmatig een dikke laag stof op je planten? Dat betekent niet dat zij het veroorzaken. Planten verhogen de vochtigheidsgraad van de ruimte. Als de kleine watermoleculen die vrijkomen in aanraking komen met stof, wordt het zwaarder en blijft het liggen op de bladeren.

5. De stofzuiger kan je huis viezer maken

Wanneer de stofzuigerzak te vol zit en het filter vies is, doe je meer kwaad dan goed. De stofzuiger neemt dan het stof van de vloer op, maar spuit ook stof uit de zak in het rond. Vervang de stofzuigerzak daarom als hij voor driekwart vol is en de maak het filter eens per maand schoon.

6. We kunnen niet zonder stof

Geloof het of niet, maar de wereld zou uit balans zijn zonder stof. De grijze plukken bevatten pollen die door de lucht zweven en zo bloemen bestuiven. Ook zouden er zonder stof geen wolken zijn, wat betekent: geen regen, geen planten, geen dieren dus eigenlijk geen leven.

7. Je TV is een stofmagneet

Je zou denken dat de gordijnen de grootste bron van stof zijn, maar nee… Elektronica wordt constant opgeladen, waardoor de apparaten statisch zijn geladen. Dit maakt je tv de ware stofmagneet in huis. Tip: koop antistatische doekjes of een spray om een dikke laag stof te voorkomen.

8. Stof vliegt door het raam naar binnen

Open ramen zijn een uitnodiging voor rondvliegende stofdelen. Als je regelmatig je huis lucht, zal daarom de laag stof op de vloer dikker zijn. De oplossing: open de ramen ‘s ochtends en ‘s avond voor 10 minuten. Dit is precies voldoende om te luchten, maar onvoldoende tijd voor de stof om te landen.

9. Tegen stof kun je niet vechten

Een vierkante meter in huis bevat elke dag ongeveer 6 milligram stof. Er is dus altijd stof aanwezig, maar je ziet het pas na ongeveer een week. Eens per week de stofzuiger pakken is voldoende, anders blijf je bezig.

Bron: Helpling. Beeld: Istock