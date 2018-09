De 9 gewoonten van mensen met altijd een opgeruimd huis

Hoe aangenaam zou het zijn als je huis áltijd spik en span eruit zou zien? Hoe doen die opgeruimde typetjes dat toch? Nou, zo dus: dít zijn de negen dingen die vrouwen met opgeruimde huizen iedere dag doen. Kunnen wij nog iets van leren.

1. Bed opmaken

Voordat je ’s ochtends het huis verlaat, of beter nog: voordat je je slaapkamer verlaat, maak je je bed op. Als je echt haast hebt, trek je gewoon alleen het dekbed naar de kussens en strijk je het met je hand glad. Deze eenvoudige truc creëert een gevoel van orde in je slaapkamer en zorgt ervoor dat je de rest van de dag ook productief bent.

2. Vaatwassers ’s ochtends legen.

Haal de vaatwasser in de ochtend al leeg, zodat je ’s middags met een schone lei kan beginnen. ’s Avonds hoef je minder op te ruimen, zodat je sneller met de voetjes omhoog op de bank kunt. Heerlijk toch?

3. Elke dag wasdag

Door iedere dag een kleine was te draaien, zorg je ervoor dat de stapel niet bizar groot wordt. Bovendien sta je zo ook nooit meer naar een onderbroekenla zonder onderbroeken te kijken. Als je een groot gezin hebt, kun je zeker iedere dag een was doen. Ben je maar alleen? Maak dan een klein schema en zorg dat je vaste dagen hebt waarop je de was doet. Zo vergeet je het niet.

4. Gebruik manden

Een opgeruimd huis is ook een georganiseerd huis. Verspreid daarom grote, stoere manden door heel het huis. Hier kun je al het rommel van jou en de kinderen in doen. Zo hou je alles overzichtelijk. Geen rommel op de vloer en bovendien leer je je kinderen (en jezelf!) zo opruimen. Win-winsituatie!

5. Stel niet uit

Als je een pakketje thuisgestuurd krijgt, maak je ‘m gelijk open en gooi je al het afval direct weg. Zo voorkom je rommel. Hetzelfde geldt voor het omgaan met morsen en knoeien. Gelijk schoonmaken. Bovendien: hoe langer je wacht, des te moeilijker je de vaat schoon krijgt.

6. Gooi geen kleding op de grond

Na een lange dag werken is het verleidelijk om je kleren op de grond te gooien als je gaat douchen. Doe dit niet. Hang het meteen terug in de kast, leg het op een stoel of gooi het in de wasmand. Als je het wel op de grond gooit ontstaat er in no-time een enorme berg was. Elke keer als je tegen die berg aanloopt, denk je er misschien wel aan om het op te ruimen maar toch stel je het telkens weer uit. Hierdoor wordt de berg alleen maar groter.

7. Gelijk opruimen

Je kunt je rommel drastisch verminderen door al je spullen gelijk op te ruimen. Zet je bord en beker na het ontbijt gelijk in de vaatwasser. Gooi al het plastic tijdens het koken meteen in de prullenbak en ga na het koken direct met een doekje over het aanrecht. Het is telkens een kleinte moeite, maar scheelt je daarna veel tijd.

8. Ga nooit naar bed met een vuile keuken

Maak een afspraak met jezelf dat je nóóit naar bed gaat met nog een vuile keuken. Ten eerste is alles veel moeilijker schoon te maken als je het een, twee of nog meer dagen laat staan. Ten tweede betekent wachten dat je het de volgende dag moet doen. Net alsof je er dan wel zin in hebt? Nee. Dus hup, maak alles gelijk maar gewoon schoon. Zo neem je een voorsprong op de komende dag.

9. Vooruit plannen

Of het nu gaat om het uitzoeken van een outfit de avond ervoor of het bekijken van alle schoonmaakproducten, zodat je niet met lege handen staat op de dag dat je de badkamer wilde poetsen. Je kunt jezelf in de meeste gevallen maar beter een stapje voor zijn.

BEKIJK OOK: Gaspitten schoonmaken was nog nooit zo makkelijk!



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock