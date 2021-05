9x dateleed: “De man van veertig bleek ver in de zeventig te zijn”

Het klinkt zo mooi: liefde op het eerste gezicht. Bij de meeste mensen is er toch net iets meer nodig dan die verpletterende oogopslag. Maar na deze dates is een volgend afspraakje wel erg ver weg.

Ingrid (44): “Ik had een date met ene Koen, die in de derde persoon over zichzelf sprak. ‘Dat is echt iets voor Koen’, ‘Dat gaat Koen dus niet doen’, dat werk. Ik dacht: ‘Wie is toch die gast over wie hij het steeds heeft? Zal wel een goede vriend zijn, met dezelfde naam. Wel gek dat hij de hele tijd praat over iemand die ik niet ken.’ Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij het zelf was. Toen hij voorstelde om nog eens af te spreken, zei ik dat Ingrid dat niet zo’n goed idee vond.”

Dit is een Premium-artikel. In Libelle Premium vind je onze beste artikelen en video’s. Probeer nu 2 weken gratis!

Maya (40): “Leuke man, vlotte babbel, heerlijk etentje – ik voelde vlinders! Tot we bij zijn auto kwamen en zijn vrouw ons stond op te wachten. Met dank aan een gps-tracker die ze op zijn telefoon had gezet. Hun kinderen zaten alvast op de achterbank. De afscheidszoen heb ik maar laten zitten.”

Nicolette (58): “Toen ik het adres googelde waar hij wilde afspreken, bleek het een parenclub te zijn. Ik had één keer een tosti met deze man gegeten. Hoe bedenk je zoiets als tweede date?”

Kruimelfetisj

Josephine (52): “Hij bestelde een schnitzel en besteedde een halfuur aan het wegpeuteren van het korstje. Dat at hij niet op, het vlees ook niet. Hij vond het gewoon lekker om dat kruim eraf te halen. Er is geen tweede etentje gekomen.”

Vis op de Veluwe

Marieke (56): “We spraken af om samen te gaan wandelen op de Veluwe. Hij zou voor de catering zorgen. Ik wist dat er geen koolhydraat aan te pas zou komen, want hij was in de ban van Paleo. Maar ik keek toch wel op toen hij een gehalveerde komkommer en een blikje sardines uit zijn rugzak haalde. Dat trok hij open, met zijn handen verdeelde hij de vis over de komkommer en dat was dus de lunch. Hij stonk de rest van de dag een uur in de wind.

Nog koffie?

Tamara (38): “De eerste date ging best goed, ik besloot nog eens met hem af te spreken. Hij nodigde me bij hem thuis uit. Ik wist dat hij tijdelijk weer bij zijn ouders woonde, ik had alleen niet gedacht dat die er ook zouden zijn. Het werd een avondje op de bank RTL4 kijken, terwijl zijn moeder ons bediende en hoopvolle dingen zei als ‘Ik hoop je beter te leren kennen’.”

Op herhaling

Mischa (42): “Op onze tweede date wilde hij precies hetzelfde doen als op de eerste. Zelfde tijd, zelfde restaurant. Zelfde verhalen ook. Als ik een nieuw onderwerp aansneed, bracht hij het weer terug naar vertrouwd terrein. Alsof we in een loop zaten. Een derde keer afspreken boeide me niet zo.”

Leeftijd is maar een getal

Judith (38): “Ik was verbijsterd dat de veertigjarige ondernemer met wie ik had afgesproken een pensionado van ver in de zeventig bleek te zijn. Toen ik vroeg waarom hij zijn hele profiel bij elkaar had gelogen, zei hij vol zelfvertrouwen dat hij zich nog veertig voelde en dat we zo veel gemeen hadden dat hij dacht dat ik me er wel overheen zou kunnen zetten. Niet dus.”

Hallo?

Anouk (47): “Hij was alleen maar bezig met zijn telefoon. De enige keer dat hij even opkeek, was om te vragen of we de rekening toch wel deelden.”

Wie betaalt de rekening op een eerste afspraakje?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images