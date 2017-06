Katten en honden vechten nog altijd de strijd om de titel van favoriet huisdier met elkaar uit. Maar deze cat facts doen zelfs de grootste kattenhater twijfelen over z’n afkeer.

Poezen en katers zijn namelijk een verrijking voor je leven. Echt. Kattenbaasjes zullen onderstaande punten toejuichen. Moet je nog overtuigd worden? Miauw, eh, lees dan vooral door…

1. Katten helpen tegen je internetverslaving

Een kat heeft een behoorlijk niet subtiele manier om je eraan te herinneren niet te lang naar een scherm te turen. Hoe? Door pontificaal op het toetsenbord van je laptop te gaan liggen, bijvoorbeeld. Of door pal voor de tv neer te ploffen, of bovenop je te kruipen als je weer eens verzinkt in je telefoon.

2. Katten zorgen ervoor dat je op tijd wakker wordt

Moet je ’s ochtends vroeg opstaan om naar je werk te gaan? Gelukkig verslaap jij je nooit, aangezien je een wekker in harige gedaante hebt die je een paar uur te vroeg wakker maakt. Met de 100 geluiden die het beestje kan maken, is ‘ie moeilijk te negeren. En een kat kun je niet snoozen!

3. Katten helpen je te ontspannen na een zware dag

Acupunctuur? Dat doet je kat wel voor je, met z’n vlijmscherpe nageltjes in je been. Maar echt: zijn gesnor en pootjes die op je huid drukken, kan zo relaxed zijn. Beentjes omhoog, warme kat erop, chill…

4. Katten maken je aan het lachen

Katten zijn extreem nieuwsgierig. Ze willen alles zien en aanraken. En aangezien z’n skelet zo dun is, kan een kat zich in de meest krappe ruimtes en bochten wringen. Resultaat: je kat opgerold in een la of chillend in je laars.

5. Katten zijn perfecte papierversnipperaars

Je kat weet als geen ander dat je van bepaalde post niet bepaald blij wordt – blauwe enveloppen, anyone? Het beestje is at your service als je graag van het papier verlost wilt worden.

6. Katten sparen je energie

Je hoeft ze namelijk niet uit te laten. En als jij even geen puf hebt om de deur open te doen, doet je kat z’n behoefte netjes in de kattenbak. I-de-aal.

7. Katten belichamen het goede leven

De kleine tijgers slapen zo’n 70 % van de dag. Ugh, hoe verleidelijk klinkt dat! Terwijl jij z’n kattenbak verschoont of de afwas doet, werp je vast weleens een jaloerse blik naar hem toe. Hij inspireert je met de yogaposities waar hij in slaapt en doet je steeds weer beseffen dat een schoonheidsslaapje essentieel is.

8. Katten zijn al snel tevreden

Je koopt een extravagante kattenmand, maar waar ploft je kat in neer? Juist… een oude schoenendoos. Wat zijn ze toch heerlijk down to earth en zo niet materialistisch. Daar kunnen wij nog van leren. En die blikjes voer die je altijd koopt? Joh, de poes is al blij met een dood vogeltje of muisje dat hij nota bene zelf vangt.

9. Katten uiten duidelijk hun liefde

Een kat lijkt misschien standaard wat nors. Het enthousiasme van een hond evenaart ‘ie nu eenmaal niet. Laten merken dat ‘ie van je houdt, doet een kat zo op z’n eigen opmerkelijke manier. Bijna agressief kopjes geven bijvoorbeeld, en je persoonlijke ruimte flink in beslag nemen. Maar dat geeft juist aan dat ‘ie dól op je is. Geniet er dus van, zelfs als je hierna kattenhaar uit je mond moet plukken. Je hebt z’n onvoorwaardelijke liefde gewonnen!

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock