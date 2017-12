Aan de slag: tips voor een mooie raamtekening

Zo leuk om te doen: tekenen of schrijven op het raam. We geven je hier enkele tips om een gezellige raamtekening te maken. Tijdens de Nationale Raamtekenweken kun je ook nog eens mooie prijzen mee winnen. Laat die creativiteit maar stromen!

Schoon raam

Meteen een goede reden om je ramen even te zemen: begin met een schoon raam, zodat de stift goed blijft zitten. Als de buitenramen ook schoon zijn, is je tekening ook nog eens goed zichtbaar voor de hele straat. De tekening is met een vochtige doek weer makkelijk te verwijderen.

Speciale krijtstift

Niet alle stiften zijn geschikt voor op je raam. De krijtmarkers van edding zijn speciaal ontwikkeld voor glas en dus goed te gebruiken voor je tekening. Je hebt ze in verschillende mooie kleuren om je tekening net wat extra’s te geven.

Sjablonen

Geen tekenheld en kun je wel wat hulp gebruiken? Op deze website kun je gratis sjablonen downloaden en overtrekken met de krijtmarker.

Inspiratie opdoen

Nieuwsgierig naar creaties van anderen? Kijk op de website van Nationale Raamtekenweken om extra inspiratie op te doen.

Winnen

Post op social media foto’s van je raamtekeningen met #raamtekenweken en maak kans op gave hoofdprijzen zoals een jaar lang gratis ramen wassen, een workshop ‘handlettering’, een stedentrip voor twee personen, een goodiebag en nog veel meer. Kijk hier voor een overzicht van alle prijzen.

Teken, fotografeer en post met #raamtekenweken

Kijk voor de voorwaarden, sjablonen en geschikte stiften op raamtekenweken.nl