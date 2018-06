Bij déze supermarkt boek je nu een weekendje Parijs voor nog geen €80

Een weekendje naar de stad van de liefde is áltijd een goed idee. Maar een paar honderd euro uitgeven in een weekend is dan weer een minder goed idee. Er is gelukkig goed nieuws: bij deze supermarkt boek je deze week namelijk al een weekendje voor nog geen 80 euro.

Je verwacht het misschien niet zo snel, maar Lidl is ook al jaren aanbieder van reizen. Dat kunnen verre reizen zijn naar tropische bestemmingen, maar vaak zitten er ook leuke deals bij voor hotels waar je gewoon met de auto heen kunt rijden. Parijs, bijvoorbeeld. Leuk om je liefde mee te verrassen of om samen met je vriendin deze zomer te gaan doen.

Prijs

Voor €25 boek je al een nachtje inclusief ontbijt, maar je kunt ook vier dagen blijven. Dan betaal je €74, inclusief ontbijt. De locatie van het hotel is goed, waardoor je al in een kwartier op de Champs-Élysées staat. Hier kun je de aanbieding boeken.

Bron: Lidl-reizen.nl. Beeld: iStock.