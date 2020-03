Raar maar waar: je kunt aankomen van een huis vol stof

Je vindt het ongetwijfeld niet het leukste klusje om je weekend mee te vullen: stoffen. Toch kan het echt geen kwaad om de stofdoek net iets vaker langs de boekenplanken en vensterbank te laten gaan – los van het feit dat je met het huishouden flink wat calorieën verbrandt.

Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat je van (te veel) stof aan kunt komen.

Een flinke voorjaarsschoonmaak is dus helemaal niet zo’n slecht idee. Al is het natuurlijk niet erg om af en toe een paar gram of kilo aan te komen, laten we dat voorop stellen. Maar wat heeft stof dan precies met je gewicht te maken? We leggen het uit.