Het is lente! De natte was kan weer van binnen naar buiten. De was buiten drogen is sowieso extra fris, maar er zijn nog meer voordelen.

In plaats van de droger te laten draaien of de was binnen te laten drogen, kan de was in de zomer lekker buiten aan de waslijn. Dat heeft veel voordelen.

Frisse was

De was ruikt niet alleen frisser als je die buiten laat drogen, dat ís de was dan ook echt. Want terwijl de was aan de lijn droogt, doodt de zon die riekende bacteriën. Daarnaast kan de zon vlekken in witte was doen vervagen. Andersom moet je wel oppassen dat gekleurde was niet ook verkleurt in de zon. Die kun je daarom het beste binnenstebuiten drogen.